Anderlecht en Ajax hebben een akkoord over Kasper Dolberg: 'Deense aanvaller levert paars-wit uiteindelijk toch meer op'

7 reacties
Anderlecht en Ajax hebben een akkoord over Kasper Dolberg: 'Deense aanvaller levert paars-wit uiteindelijk toch meer op'
Foto: © photonews

Kasper Dolberg gaat opnieuw voor AFC Ajax voetballen. De Amsterdammers hebben een akkoord gevonden met RSC Anderlecht.

Kasper Dolberg verlaat RSC Anderlecht en gaat (opnieuw) voor AFC Ajax voetballen. Het Laatste Nieuws weet dat alle partijen een overeenkomst hebben bereikt.

De voorbije uren leek de transfer op de helling te staan. Ajax drong aan op een verhuur, terwijl Olivier Renard op zoek is naar onmiddellijk inzetbare centen.

Water bij de wijn

Ajax deed uiteindelijk water bij de wijn om Dolberg terug te halen naar de Johan Cruijff ArenA. Anderlecht laat dé sterkhouder dan weer vertrekken.

Met de transfer is een som van meer dan tien miljoen euro gemoeid. Dat is een hoger bedrag dan het bedrag dat de voorbije dagen de ronde deed.

Race tegen de klok

De komende uren moet de administratieve mallemolen nog worden in orde gebracht. Het wordt een race tegen de klok om de transfer voor middernacht af te ronden.

