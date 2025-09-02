Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over crisis bij Anderlecht en richt zich tot Marc Coucke: "Waarom moet hij dat doen?"

Anderlecht verkeert niet in de beste staat op dit moment. De Brusselse club heeft het nu ook naast het veld enorm lastig.

Anderlecht zit met problemen: zowel op als naast het veld loopt het mis. Sportief gezien vallen de resultaten tegen en is paars-wit Europees uitgeschakeld. Maar het gaat verder.

Na de aanhoudende problemen en kritiek besloot voorzitter Wouter Vandenhaute om zijn mandaat ter beschikking van de Raad van Bestuur te stellen. In de mail die hij naar het bestuur stuurde, haalde hij uit naar Marc Coucke.



Lees ook... Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over uitspraken Ivan Leko en zegt wat hij zou gedaan hebben bij Gent

Die communiceerde voor de wedstrijd plots dat hij uitleg zou geven omtrent de situatie, zonder medeweten van de Vandenhaute blijkbaar. "Waarom moet hij dat bericht voor de wedstrijd sturen?", vraagt Hein Vanhaezebrouck zich af bij Het Nieuwsblad.

"Krijg je daar supporters rustig mee? Als je uitleg wil geven, hoef je dat niet aan te kondigen. Doe dat dan gewoon. Dat bericht was olie op het vuur. Welke intentie zit daarachter?"

"Kijk, Anderlecht is al acht jaar op de sukkel. Ook toen hij alleen aan het roer stond. Hoeveel ingrepen zijn er daar al gebeurd, sportief en non-sportief? Ik heb destijds aan Michaël Verschueren gezegd dat ze vertrokken waren voor een heel lange lijdensweg. Hij zal dat toen wellicht niet willen toegeven hebben", gaat hij verder.

"Maar ik zag en voelde toen al dat het helemaal de foute kant opging. Het gaat namelijk altijd over hetzelfde, bij KAA Gent, bij Anderlecht, bij elke voetbalclub: de juiste mensen op de juiste plaatsen aanstellen. En die mensen de kansen geven om hun kwaliteiten te gebruiken, zonder te denken dat jij het beter weet. Tja, ze hebben zelfs Kompany eruit gekregen...", besluit Vanhaezebrouck.