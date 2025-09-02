Théo Leoni verlaat Anderlecht na 14 jaar, met behulp van Karel Geraerts: "Ik trek naar een legendarische club"

Théo Leoni heeft Anderlecht aan het einde van de transferperiode nog verlaten. De voormalige publiekslieveling van het Lotto Park trekt naar Stade de Reims.

Théo Leoni mocht dan wel zeggen dat hij graag zijn carrière bij Anderlecht zou willen beëindigen, de spanningen rond de geschillen over een mogelijke contractverlenging waren duidelijk voelbaar. Zo erg zelfs dat een vertrek een jaar voor het einde van zijn contract onvermijdelijk leek.

De 25-jarige middenvelder had nog geen enkele minuut gespeeld sinds het begin van het seizoen en stond niet op het wedstrijdblad in de competitie. Uiteindelijk hebben de Mauves een oplossing gevonden... via Karel Geraerts.



Want het is Stade de Reims dat de komst van Leoni heeft aangekondigd. Hij heeft er een contract voor vijf jaar getekend, met de bedoeling om de club weer naar de Ligue 1 te brengen.

Théo Leoni verlaat Anderlecht en tekent bij Reims

"Dit is een belangrijke stap die ik vandaag zet. Ik trek naar een legendarische club waarvan ik de geschiedenis al ken, met de wil om het terug te brengen naar zijn plek, in de Ligue 1", bevestigt de nieuwkomer, na 14 jaar bij Anderlecht.

"Ik beschouw mezelf als een teamspeler, ik ben hier niet voor mezelf. Ik ben hier om het collectief voorop te stellen, om goed werk te leveren en mooi voetbal te spelen." Hij is de derde Belgische aanwinst van Reims op de laatste dag van de transferperiode na Vincent Burlet en Norman Bassette.