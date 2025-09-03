'Club Brugge heeft opvolger Onyedika al in het vizier'

Club Brugge speurt elke mercato de markt af op zoek naar mogelijke interessante versterkingen. Daarbij zijn ze nu ook in de Eredivisie uitgekomen bij Stije Resink van Groningen.

Deze zomer lijkt Club Brugge een aantal van de sterkhouders te gaan kunnen behouden. Christos Tzolis, Joel Ordonez en Raphaël Onyedika hebben ook Transfer Deadline Day gehaald bij Club Brugge.

Toch zullen zij volgende winter of zomer gaan vertrekken bij Club Brugge, want somige spelers zijn nu eenmaal niet op langere termijn te houden.

Resink blijft voorlopig bij Groningen, maar Club Brugge drong aan

En dus speurt Club Brugge al naar mogelijke opvolgers om hen eventueel te gaan vervangen. In die optiek is er nu ondertussen ook de nodige aandacht voor Stije Resink.

De 22-jarige defensieve middenvelder is een absolute sterkhouder van Groningen en heeft ondertussen op Transfermarkt al een transferwaarde van vier miljoen euro genoteerd staan.

Resink ligt nog onder contract tot juni 2028 bij Groningen en zal dus niet goedkoop zijn. De kans dat Club Brugge volgende zomer opnieuw zal proberen om hem in te lijven mag echter realistisch genoemd worden.

10:10
10:00
1
09:41
09:20
1
23:00
3
09:00
07:45
08:40
3
08:50
08:20
07:20
23
06:30
07:00
22:55
50
18:40
13
22:30
20:00
15
21:40
22:00
2
20:10
2
21:00
21:20
19:30
20:40
19:40
16
19:00
74
19:20
6
18:30
18:20
11
18:00
8
17:00
1
17:20
17:20
14
15:45
17:31
8
17:40

