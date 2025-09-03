De waarschijnlijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein: Seys met zijn eerste basisplaats?

De waarschijnlijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein: Seys met zijn eerste basisplaats?
Het kwartier training van de Rode Duivels dat open was voor de pers, heeft geleid tot een waarschijnlijke opstelling. Joaquin Seys zou zijn allereerste wedstrijd kunnen spelen bij de nationale ploeg.

Donderdagavond zullen de Rode Duivels hun derde kwalificatiewedstrijd voor het WK 2026 spelen in Vaduz, tegen Liechtenstein. De zwakste tegenstander in de groep, waartegen België met een ruime score moet winnen.

Na de persconferentie van Rudi Garcia en Youri Tielemans, waarbij de bondscoach onthulde dat de speler van Aston Villa voortaan de vaste aanvoerder van de selectie zal zijn, trainden de Duivels op het veld van het Rheinpark Stadion.

Het eerste kwartier van de training was open voor de pers. Hoewel we slechts enkele warming-up oefeningen konden zien, droegen de spelers verschillende hesjes, waarschijnlijk afhankelijk van hun status voor de wedstrijd van morgenavond.

De eerste keer voor Seys en het duo Fofana - Doku?

Rudi Garcia zal naar verwachting Joaquin Seys zijn eerste interland laten spelen bij de Rode Duivels. Hij droeg hetzelfde gele hesje als de andere basisspelers.

Met dezelfde logica zouden Arthur Theate en Koni De Winter het eerste centrale verdedigingsduo moeten vormen zonder Wout Faes, die niet is geselecteerd. Aan de rechterkant zal Thomas Meunier spelen.

Youri Tielemans, die dus de aanvoerdersband mag dragen, zal naar verwachting in het middenveld spelen met Kevin De Bruyne, terwijl Leandro Trossard een rol als nummer 10 zal hebben. Het duo Malick Fofana - Jérémy Doku zal Loïs Openda in de aanval ondersteunen.

Vermoedelijke opstelling van België tegen Liechtenstein: Courtois - Seys, Theate, De Winter, Meunier - Tielemans, De Bruyne, Trossard - Fofana, Doku, Openda.

Volg Liechtenstein - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (04/09).

WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Liechtenstein
Rudi Garcia

