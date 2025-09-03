Officieel: Landry Dimata maakt een verrassende transfer en zal de Champions League ontdekken

Al twee jaar speelde Landry Dimata in Turkije. Hier is hij nu van ploeg en land veranderd, met een nogal onverwachte bestemming als resultaat. Hij gaat namelijk volgend seizoen in de Champions League uitkomen.

Landry Dimata heeft sinds zijn vertrek bij Anderlecht in 2021 heel wat meegemaakt: een transfer van meer dan twee miljoen naar Espanyol Barcelona, een verhuur aan NEC Nijmegen, een definitieve transfer naar Turkije. Bij Samsunspor heeft hij enkele bekende gezichten uit de Belgische competitie ontmoet.

Samen met Arbnor Muja en Marius Mouandilmadji heeft hij zich vooral laten opmerken in zijn tweede seizoen: hij sloot het seizoen af met 7 doelpunten en 4 assists in de Süper Lig. Maar nu is het weer tijd voor een verhuizing.

Binnenkort een weerzien... met Vincent Kompany

Samsunspor heeft inderdaad de transfer van hun aanvaller naar de club van FC Pafos aangekondigd. Waarom zou je in godsnaam tekenen in de Cypriotische competitie? Het vooruitzicht van de Champions League heeft daarbij ongetwijfeld meegespeeld.

İyi ki yollarımız kesişti, Landry Dimata…



Kulübümüze geldiğin günden beri enerjin, neşen ve güler yüzünle unutulmaz izler bıraktın. ✨



Atatürklü Arma'ya gösterdiğin saygı, sahadaki çaban ve Avrupa Ligi serüvenindeki katkıların bu tarihi sezon için çok kıymetliydi.



— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) 2 september 2025

Pafos heeft inderdaad het huzarenstukje geleverd om zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. Na drie kwalificatierondes zal deze ambitieuze club, geleid door de Russische miljardair Roman Dubov, prestigieuze wedstrijden spelen tegen tegenstanders zoals Bayern München, Chelsea, Juventus, Villarreal en AS Monaco. Een unieke kans voor de spelers om zich te tonen.

De Cyprioten hadden deze Europese perspectieven al naar voren gebracht om een voorstel te doen aan Andi Zeqiri. Maar de Zwitser heeft het aanbod afgewezen. Pafos heeft zich daarom tot Dimata gewend als nieuwe spits, dit keer met een contract van drie jaar.