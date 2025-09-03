Patrick Goots is onder de indruk: "Wat hij al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien"

Antwerp cashte stevig op Mahamadou Doumbia. De middenvelder trekt naar Al-Ittihad voor 20 miljoen euro plus bonussen. Patrick Goots noemt het een verrassende stap voor een 21-jarige.

Antwerp gaat serieus wat geld verdienen aan Mahamadou Doumbia. De middenvelder zal naar Al-Ittihad verhuizen. De Saudische club betaalt naar verluidt 20 miljoen euro plus bonussen.

Patrick Goots is verrast over zijn bestemming. "Ik kan begrijpen dat Doumbia vertrekt, en had het ergens wel zien aankomen, maar ik ben verrast dat hij naar de woestijn gaat", zegt hij in Gazet van Antwerpen.



"Het blijft een vreemde stap voor een veelbelovende 21-jarige voetballer. Maar we leven nu eenmaal in een wereld waarin de centen steeds harder meespelen. Daar heeft hij duidelijk voor gekozen."

Doumbia levert Antwerp 20 miljoen euro op, terwijl de club hem in 2023 voor 700.000 euro ging halen. Goots prijst Marc Overmars, die opnieuw goed werk leverde.

"Dit is toch weer sterk onderhandeld van Overmars. Wat die man al verwezenlijkt heeft bij Antwerp, is ongezien", besluit Goots.