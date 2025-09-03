Union SG pas de elfde Belgische ploeg in Champions League: welke tien gingen hen voor?

Union SG mag rechtstreeks naar de League Phase van de Champions League, terwijl Club Brugge in de derde voorronde instroomde. En zo zijn de twee Belgische ploegen van dit seizoen op het kampioenenbal geen nieuwkomers in Europa.

Sinds 1955 wordt er op Europees niveau gespeeld in een competitie voor de kampioenen. Dat was eerst de Europacup I of de UEFA Beker voor Landskampioen en sinds 1992 de Champions League.

Sinds de eerste editie zijn er Belgische ploegen aanwezig op het kampioenenbal. Anderlecht was de eerste ploeg die mocht deelnemen. Zij verloren in de achtste finales meteen van Budapest Vörös Lobogo met 4-10 over twee wedstrijden. Real Madrid was de eerste eindwinnaar.

Wie was de eerste Belgische ploeg in de Europacup I?

Een jaartje later was het opnieuw aan Anderlecht, in editie drie was het aan Antwerp. Zij gingen er in de eerste ronde uit met 1-10 over twee wedstrijden tegen latere winnaar – alweer Real Madrid.

Standard was in editie vier de eerste ploeg uit ons land die een ronde wist te overleven. Zij raakten voorbij Hearts en Sporting Lissabon tot de kwartfinales, waar Reims te sterk was. Die verloren de finale tegen … Real Madrid.

Antwerp, Lierse, Standard, …

Na nog een keertje Anderlecht was het in 1960 aan Lierse om als vierde Belgische club aan het kampioenenbal te mogen deelnemen. Daarna was het veel langer wachten op een vijfde vertegenwoordiger.

Anno 2025 zitten we nu aan een elfde ploeg die de hoofdronde van een Champions League haalt – Union speelde wel al eens de voorrondes in 2022-2023. Maar wie speelde nu wanneer zijn eerste seizoen?

Anderlecht 1955-56

Antwerp 1957-58

Standard 1958-59

Lierse 1960-61

Club Brugge 1973-74

RWDM 1975-76

SK Beveren 1979-80

KV Mechelen 1989-90

KRC Genk 2002-03

KAA Gent 2015-16

Union SG 2025-26