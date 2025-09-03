Westerlo pikt nieuwe middenvelder op bij PSV

Terwijl de transfermarkt in de meeste buitenlandse competities gesloten is, kunnen de Belgische clubs wel nog zaakjes doen. Zo staat Westerlo dicht bij de komst van middenvelder Enzo Geerts.

Westerlo deed afgelopen weekend een prima zaak in het klassement door de zege te pakken tegen Antwerp. Toch zijn ze nog niet klaar met hun huiswerk, want Westerlo lijkt een nieuwe middenvelder binnen te halen.

Westerlo dicht bij Enzo Geerts

De Kemphanen zouden dicht bij de komst van Enzo Geerts staan. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Geerts is een Poolse middenvelder die in ons land geboren is. Hij speelde vorig seizoen 16 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong PSV.

Na enkele jaren in Eindhoven te voetballen, kan het jeugdproduct van KV Mechelen nu terugkeren naar zijn geboorteland. Bij Westerlo kan hij een contract tekenen voor meerdere seizoenen.

Een in Keerbergen geboren Pool

Geerts is een middenvelder van 20 die in Keerbergen geboren is. Hij bezit ook de Poolse nationaliteit, dankzij zijn roots langs moederskant. In de herfst van vorig jaar bemachtigde hij een Pools paspoort en sinds november is hij ook jeugdinternational van Polen.

Volgens Het Laatste Nieuws zou de overstap snel in kannen en kruiken kunnen zijn. Daarna kan hij op 14 september zijn debuut maken voor Westerlo in de uitwedstrijd tegen Sint-Truiden.