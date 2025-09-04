Hein Vanhaezebrouck schrok enorm van opvallende transfer: "Dat snap ik helemaal niet"

Gianluigi Donnarumma verruilde PSG deze zomer voor Manchester City. Een toptransfer, al begrijpen analisten Joos en Vanhaezebrouck niet waarom Guardiola voor hem koos.

Gianluigi Donnarumma maakte deze zomer een opvallende transfer. De Italiaanse doelman ruilde PSG in voor een avontuur bij Manchester City, waar Ederson vertrok.

De 26-jarige keeper leek bij PSG nog maar weinig toekomst te hebben. De omstandigheden waren bijzonder, want Donnarumma stond tijdens de Champions League-finale nog tussen de palen net als op het WK voor Clubs.

De transfer naar City zal hem dus moeten helpen, al begrijpt Hein Vanhaezebrouck maar weinig van die move. "Dat snap ik helemáááál niet", zegt de voormalige coach bij Sporza Daily XL.

"Kijk, Donnarumma zal wel punten pakken voor City, maar hij kan totaal niet meevoetballen. We gaan straks dingen zien... Die zal wel af en toe eens een trucje uithalen."

"Dat is Guardiola die twijfelt, hé", zegt Filip Joos. "Hij is het helemaal kwijt en valt nu zijn principes af. Dat Luis Enrique na zo'n seizoen Donnarumma loosde, kwam omdat hij niet voldeed aan zijn ideeën."