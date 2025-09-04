Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels

Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels
Foto: © photonews

De Jonge Duivels speelden donderdag tegen Wit-Rusland. Mario Stroeykens viel op door zijn afwezigheid tijdens deze wedstrijd in Georgië.

Mario Stroeykens heeft een bijzonder ingewikkelde zomer beleefd met Anderlecht. In zijn laatste contractjaar werd hij genoemd bij verschillende Europese clubs. Maar geen van hen was bereid om de gevraagde prijs van Sporting te betalen, en de vorm van de betrokken speler heeft de situatie niet geholpen.

Ondanks een laatste bod van 6,5 miljoen euro van Braga in de laatste rechte lijn van de Portugese transfermarkt, zag Stroeykens de belangrijkste Europese transfermarkten een voor een sluiten.

Vertrekt Stroeykens alsnog bij Anderlecht?

Afgelopen vrijdag werd hij opgenomen in de selectie van Gill Swerts bij de U21. Onze Jonge Duivels speelden donderdag tegen Wit-Rusland (1-1, eindstand) een kwalificatiewedstrijd voor het EK voor beloften. Stroeykens was niet aanwezig in het Tengiz Burjanadze Stadion in Gori.

Super Mario heeft waarschijnlijk de lange reis naar Georgië niet gemaakt: hij stond niet op het wedstrijdblad. Een afwezigheid die zou kunnen betekenen dat de speler toestemming heeft gekregen om de groep te verlaten en een transfer te bespreken.

De tijd dringt. Buiten de Pro League zijn er nog maar weinig competities open. De minder grote competities kunnen nog transfers doen, dus als Stroeykens voor een nieuw avontuur kiest zal dat waarschijnlijk niet bij een grote Europese ploeg zijn.

