Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge"

Valentijn Driessen is géén fan van Carlos Forbs. De Nederlandse journalist snapte niet dat Club Brugge de aanvaller kwam kopen bij AFC Ajax. En die mening is niét veranderd.

Club Brugge betaalde deze zomer zeven miljoen euro om Carlos Forbs op te pikken bij AFC Ajax. "Is die sportief directeur blind", klonk het gekscherend bij onder anderen Valentijn Driessen na de bekendmaking van de transfer.

Ook in België werden de Nederlandse meningen een topic. Zelfs Ruud Vormer kwam zich even moeien. De voormalige aanvoerder van blauw-zwart gelooft wél dat Forbs in Brugge kan slagen.

Berichten van Belgische journalisten

"Ik kreeg de afgelopen weken veel berichten van Belgische journalisten over Forbs", aldus Driessen bij Kick Off. "Ze vroegen me allemaal of we het dan zo verkeerd hadden gezien in Nederland?"

"Ik heb de match van Club Brugge tegen Rangers FC gezien", gaat Driessen verder. "Forbs is heel snel en dan kan je in het begin denken dat het iets kan worden. Maar ik zag hem in die match naar doel trappen. Die bal ging net niet het stadion uit."

Héél zware uitspraak

Driessen houdt dus voet bij stuk als het over de 21-jarige aanvaller gaat. "En dat heb ik ook zo gezegd tegen die Belgische journalisten. (lacht) Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge."