Ook horeca luidt de alarmbel nu akkoord tussen DAZN en telco's uitblijft: "Het verlies is enorm"

Sinds het begin van het seizoen zijn de Jupiler Pro League-wedstrijden niet meer te zien via Proximus, Telenet of Orange. Door een gebrek aan akkoord met DAZN, dat de exclusieve uitzendrechten bezit, kunnen telecomoperatoren geen voetbal aanbieden aan hun abonnees.

Voor cafés die op voetbalbezoek rekenen, betekent dit een flinke klap. In Namur merkt café Quartier Latin de gevolgen meteen. Tijdens de grote zondagwedstrijden blijft het aantal klanten sterk achter. Gaëtan Collin, rechterhand van de café-eigenaar, spreekt bij Sudinfo van een onhoudbare situatie: “We dachten eerst aan een administratieve vertraging, maar het is een blokkade tussen DAZN en de operatoren. Klanten kijken nu thuis via streaming.”

Voor cafés is een legale voetballicentie veel duurder dan een particulier abonnement. Collin legt uit: “Vorig jaar betaalden we ongeveer 150 euro per maand, afhankelijk van de grootte van het café. Die zondagen konden ons tot 60% extra omzet opleveren. Het verlies is enorm.”



Nieuwe klap na corona

Ook de sfeer in de cafés lijdt onder de situatie. Stevige supportersgroepen, zoals fans van Standard, blijven weg en kijken samen thuis. “We verloren een trouwe kern van tien tot vijftien fans die normaal bij ons kwamen. Dat is een groot verlies", aldus Collin.

Supporters zelf voelen het ook: het plezier van een match in een café met vrienden verdwijnt. Eén fan stelt dat het thuis kijken de ervaring niet vervangt en dat abonnementskosten stijgen.

Momenteel blijft het onduidelijk wanneer er een oplossing komt. DAZN blijft vasthouden aan zijn streamingplatform en weigert de voorwaarden van Proximus, Telenet of Orange te accepteren. “Na de coronaperiode is dit een nieuwe slag voor de horeca. We vragen gewoon een duidelijk akkoord om de zondagsfeer te behouden", besluit Collin.