Opvallend: KAA Gent wil overbodige pion wegplukken bij Club Brugge

KAA Gent wil zich nog versterken en denkt daarvoor verrassend aan Club Brugge. De Buffalo's onderhandelen over een transfer van Michal Skoras, die bij blauw-zwart op overschot is.

KAA Gent wil zich nog verder versterken. Ivan Leko sprak aan het begin van het seizoen al vaak genoeg over het feit dat hij extra kracht wil in de ploeg.

Die zal er waarschijnlijk nog komen, en misschien wel uit heel onverwachte hoek. Dit omdat Gent namelijk bij Club Brugge wil gaan shoppen voor een extra aanvaller.

Het Nieuwsblad meldt dat de Buffalo's hun zinnen hebben gezet op Michal Skoras. Bij blauw-zwart is hij overbodig, al mocht hij tijdens de eerste twee competitiewedstrijden nog wel invallen.

Club Brugge wil nog 2 miljoen euro vangen voor Skoras. De Bruggelingen namen hem in 2023 zelf over van Lech Poznan voor zo'n 6 miljoen euro.

De kans dat de Pool bij Gent terechtkomt lijkt dus reëel. De gesprekken lopen, maar een deal is er nog niet. Skoras kwam in totaal 90 keer in actie voor Club Brugge.