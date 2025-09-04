Romelu Lukaku gaat geen jaren meer mee en ex-spits ziet groot probleem: "Dat is goed als je Barcelona bent"

De Rode Duivels staan voor een nieuw tijdperk nu Romelu Lukaku lange tijd onbeschikbaar is. Met 89 doelpunten in 124 interlands blijft Big Rom een fenomeen dat moeilijk te vervangen valt. Zeker in een match als die tegen Liechtenstein, waarin het doelsaldo van cruciaal belang kan zijn.

Voormalig topspits Emile Mpenza schuift zijn visie naar voren. Mpenza, zelf goed voor 19 goals in 57 caps, weet hoe het is om de spitsenlast te dragen bij de nationale ploeg. “Een vervanger voor Lukaku? Dat is bijna onmogelijk”, zucht hij in Het Nieuwsblad.

“Romelu komt op een leeftijd dat hij geen jaren meer Rode Duivel zal zijn, en toch heb ik niet de indruk dat er iemand klaarstaat om zijn rol over te nemen. Zo’n pure targetman leiden we niet meer op in België.”

Lees ook... Verrassing van formaat: Joaquin Seys werd in de basis verwacht bij Rode Duivels, maar... geen spoor van hem

Volgens de voormalige goalgetter ligt dat aan de evolutie van het voetbal. “Clubs willen spitsen die overal opduiken, uitzakken en van positie wisselen. Dat is mooi, maar niet elk team is Barcelona. Veel ploegen hebben meer aan een echte afwerker, iemand die in de zestien het verschil maakt. Lukaku belichaamt dat profiel. Spelers zoals hij worden zeldzaam.”

Batshuayi legt zich minder druk op dan Openda

De hamvraag is dan ook: wie moet nu starten in Vaduz? Mpenza ziet meer in Michy Batshuayi dan in Loïs Openda. “Liechtenstein gaat sowieso laag verdedigen. Dan heb je een man nodig die dodelijk is in de zestien. Batshuayi legt zichzelf minder druk op en is altijd scherp voor doel. Voor zo’n match is hij de juiste keuze.”

Over Openda is Mpenza kritisch maar genuanceerd. “Hij is razendsnel, ideaal in wedstrijden waar je kan counteren. Maar als basisspeler in een match tegen een ploeg die achteruit kruipt, komt hij minder tot zijn recht. Ik vind hem meer een joker, iemand die invallend extra pijn kan doen wanneer verdedigers moe worden. Bovendien scoort hij niet zo vaak in het shirt van de Duivels.”

Volg Liechtenstein - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

