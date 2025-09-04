'Winger van Charleroi kiest voor opmerkelijke uitdaging'

Zan Rogelj staat op het punt Sporting Charleroi te verlaten na twee jaar bij de club te hebben gespeeld. De Sloveen zal voor een nieuw avontuur in Polen kiezen.

Dat schrijft Sudinfo althans. De krant meldt dat hij bij Wisla Plock zal tekenen. Het team staat momenteel bovenaan de Poolse competitie na zeven speeldagen. De troepen van Mariusz Misiura behaalden een mooie 16 op 21.

Het team en het bestuur vonden dat de speler niet genoeg concurrentie bracht op de rechtsachter. Charleroi wilde hem daarom deze zomer absoluut een uitweg bieden.

Hij zal dus naar Polen vertrekken op basis van een uitleenbeurt met aankoopoptie. Volgens Transfermarkt wordt zijn marktwaarde geschat op 700.000 euro.

Derde speler die van Charleroi naar Polen trekt

Na het vertrek van Jérémy Petris naar Watford vertrekt er nog een andere rechtervleugelverdediger. De club wil vertrouwen op Kevin Van Den Kerkhof, die deze zomer op huurbasis is overgekomen van FC Metz.

Zan Rogelj is de derde Zebra die deze zomer de overstap naar Polen zal maken. Stelios Andreou heeft getekend bij Widzew Lodz terwijl Youssuf Sylla naar Jagiellonia Białystok trok.