Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar
Foto: © photonews

Na de lucratieve transfer van Kasper Dolberg naar Ajax staat Anderlecht voor een sportieve uitdaging. Met de Deense spits verliest paars-wit zijn beste afwerker én een bepalende pion in de aanval.

De kassa werd weliswaar gespijsd met zo’n 10 miljoen euro, maar de ploeg staat plots met een grote leegte in de frontlinie. De zoektocht naar een extra spits is daardoor in een stroomversnelling geraakt.

Luis Vázquez is momenteel de enige echte centrumaanvaller in de kern, maar hij kan de rol van Dolberg niet alleen dragen. Daarom speurt de sportieve cel naar concurrentie en aanvallende versterking.

Geen ervaring

Een opvallende naam die circuleert is Kento Shiogai. De 20-jarige Japanner staat onder contract bij NEC Nijmegen en is dit seizoen nog invaller. In drie matchen scoorde hij wel al twee keer. Hij scoorde er twee tegen Heracles.

Dat heeft ook Anderlecht niet ontgaan. Shiogai beschikt over snelheid, wendbaarheid en neus voor doelpunten, kwaliteiten die de Brusselaars goed kunnen gebruiken. Voor een club die traditioneel gelooft in jong talent, lijkt hij te passen in het profiel van de scouting.

Toch blijft de vraag of Shiogai meteen het gat van Dolberg kan dichten. Waar de Deen ervaring, rust en scorend vermogen meebracht, zou de Japanner eerder als groeibriljant binnengehaald worden. Hij zou dus niet meteen de grote vedette zijn, maar wel een speler die met de juiste begeleiding kan uitgroeien tot vaste waarde.

Anderlecht
NEC
Kento Shiogai

