De Condé is zeer duidelijk over mogelijke overstap van Genk naar Anderlecht

RSC Anderlecht beslist de komende uren over het lot van Wouter Vandenhaute. Mogelijk gaan er de komende dagen of weken nog meer zaken gebeuren. Hoe zit het bijvoorbeeld met de rol van Olivier Renard als er een nieuwe sterke man binnen het bestuur komt als voorzitter?

Olivier Renard was een van de mannen die onder Wouter Vandenhaute kwamen. De vraag is hoe zijn werk van de voorbije jaren zal worden bekeken, net als de scouting en dergelijke meer.

Dimitri De Condé een mogelijke opvolger voor Olivier Renard bij Anderlecht?

De voorbije jaren was het al meermaals een komen en gaan van pionnen. Misschien dat dat ook deze keer zal gebeuren, al is er tot op heden geen aanleiding om ervan uit te gaan dat het snel zal gebeuren.

Frank Boeckx opperde in de HLN Podcast dat Dimitri De Condé als Sportief Directeur een interessant alternatief zou zijn. Hij is op dit moment Head of Football van Racing Genk.

De Condé gaat niet naar Anderlecht

En wat heeft De Condé er zelf over te zeggen? Hij is alvast zeer duidelijk over in een reactie: "Neen, ze hebben mij nog niet gebeld. Voor mij is het ook duidelijk en ik denk dat iedereen dat weet dat Genk de club van mijn hart is."

"Ik kan Genk nooit verlaten voor een andere Belgische club. Dat kan ik niet en ook dat is een signaal naar de spelers toe. Normen, waarden en clubliefde worden zeldzamer. Als de Technisch Directeur labiel is in zijn hart of uitspraken, is dat geen goed signaal."