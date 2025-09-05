De Condé is zeer duidelijk over mogelijke overstap van Genk naar Anderlecht

De Condé is zeer duidelijk over mogelijke overstap van Genk naar Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht beslist de komende uren over het lot van Wouter Vandenhaute. Mogelijk gaan er de komende dagen of weken nog meer zaken gebeuren. Hoe zit het bijvoorbeeld met de rol van Olivier Renard als er een nieuwe sterke man binnen het bestuur komt als voorzitter?

Olivier Renard was een van de mannen die onder Wouter Vandenhaute kwamen. De vraag is hoe zijn werk van de voorbije jaren zal worden bekeken, net als de scouting en dergelijke meer.

Dimitri De Condé een mogelijke opvolger voor Olivier Renard bij Anderlecht?

De voorbije jaren was het al meermaals een komen en gaan van pionnen. Misschien dat dat ook deze keer zal gebeuren, al is er tot op heden geen aanleiding om ervan uit te gaan dat het snel zal gebeuren.

Frank Boeckx opperde in de HLN Podcast dat Dimitri De Condé als Sportief Directeur een interessant alternatief zou zijn. Hij is op dit moment Head of Football van Racing Genk. 

De Condé gaat niet naar Anderlecht

En wat heeft De Condé er zelf over te zeggen? Hij is alvast zeer duidelijk over in een reactie: "Neen, ze hebben mij nog niet gebeld. Voor mij is het ook duidelijk en ik denk dat iedereen dat weet dat Genk de club van mijn hart is."

"Ik kan Genk nooit verlaten voor een andere Belgische club. Dat kan ik niet en ook dat is een signaal naar de spelers toe. Normen, waarden en clubliefde worden zeldzamer. Als de Technisch Directeur labiel is in zijn hart of uitspraken, is dat geen goed signaal."

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk
Dimitri De Condé

Meer nieuws

De eerste woorden van Youri Tielemans na zijn debuut als "vaste" aanvoerder

De eerste woorden van Youri Tielemans na zijn debuut als "vaste" aanvoerder

11:40
'Beerschot verrast op transfermarkt en haalt Genki in huis'

'Beerschot verrast op transfermarkt en haalt Genki in huis'

11:20
1
D-day op Anderlecht: wat gaat er gebeuren met Wouter Vandenhaute en wie wordt de nieuwe voorzitter?

D-day op Anderlecht: wat gaat er gebeuren met Wouter Vandenhaute en wie wordt de nieuwe voorzitter?

08:00
6
Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..."

Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..."

11:00
Om hoe laat is de Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht? En hoe lang gaat dat duren? We geven de antwoorden

Om hoe laat is de Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht? En hoe lang gaat dat duren? We geven de antwoorden

06:30
16
'KAA Gent incasseert nieuwe dreun op transfermarkt'

'KAA Gent incasseert nieuwe dreun op transfermarkt'

10:30
4
Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg'

Is Anderlecht hem ook eventjes kwijt? 'Sterkhouder wordt geblesseerd doorgestuurd bij nationale ploeg'

23:00
3
Vanhaezebrouck streng voor topclub na Antwerp-transfer: "Wat een beleid is dat?"

Vanhaezebrouck streng voor topclub na Antwerp-transfer: "Wat een beleid is dat?"

09:30
4
Grootse plannen? 'Club Brugge mikt op extra linksachter'

Grootse plannen? 'Club Brugge mikt op extra linksachter'

08:40
3
Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in Argentinië en reageert

Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in Argentinië en reageert

09:00
2
Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge

Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge

07:32
4
🎥 Was dat geen strafschop? Jonge Duivels krijgen meteen een flinke domper te verwerken

🎥 Was dat geen strafschop? Jonge Duivels krijgen meteen een flinke domper te verwerken

08:20
Nieuwe aanvaller voor Sporting Charleroi

Nieuwe aanvaller voor Sporting Charleroi

07:20
Heeft Vandenhaute recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is héél duidelijk

Heeft Vandenhaute recht op een ontslagvergoeding? Het antwoord is héél duidelijk

21:00
Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi

Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi

07:40
6
Het is niét voorbij: 'Club Brugge praat nu al met topclub over winterse transfer van Ordoñez'

Het is niét voorbij: 'Club Brugge praat nu al met topclub over winterse transfer van Ordoñez'

07:00
4
De macht van het geld? Dit is het elftal van duurste inkomende transfers in Jupiler Pro League (tot nu toe)

De macht van het geld? Dit is het elftal van duurste inkomende transfers in Jupiler Pro League (tot nu toe)

20:40
1
'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B'

'KV Mechelen heeft beet en haalt 20-jarige Belg uit 1B'

23:45
8
RECONSTRUCTIE: Renard bood Dolberg (overal) aan, Anderlecht sprak met Celtic en toen kwam... Ajax

RECONSTRUCTIE: Renard bood Dolberg (overal) aan, Anderlecht sprak met Celtic en toen kwam... Ajax

21:40
1
Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

Rode Duivels verpulveren Liechtenstein met 0-6: dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen

23:09
1
Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

Doelpuntenfestival in Liechtenstein: aanvoerder Tielemans leidt Rode Duivels naar eenvoudige zege

22:39
Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge"

Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge"

22:00
13
'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'

'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief'

22:30
7
Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union

Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union

21:30
3
Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels

Mario Stroeykens dicht bij transfer? Anderlecht-speler is opvallende afwezige bij Jonge Duivels

19:00
6
Haalt Liverpool in januari verwachte toptransfer dan toch binnen? 'Het worden pittige onderhandelingen'

Haalt Liverpool in januari verwachte toptransfer dan toch binnen? 'Het worden pittige onderhandelingen'

21:20
'Standard heeft grote beslissing genomen over Andi Zeqiri'

'Standard heeft grote beslissing genomen over Andi Zeqiri'

18:01
4
OFFICIEEL: Voormalige pion van Atlético Madrid wordt hoofdcoach bij CPL-club

OFFICIEEL: Voormalige pion van Atlético Madrid wordt hoofdcoach bij CPL-club

20:50
Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond'

Onderzoeksjournalisten droppen bom op Luik: 'Standard is overgenomen met lening van A-CAP, Rouches op rand van afgrond'

19:40
19
📷 Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest?

📷 Waanzinnige cijfers uit de Premier League: 3,6 miljard (!) euro, Liverpool ging héél hard en waar zit de rest?

20:20
2
Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal'

Stand van zaken in Japanse overname van Beerschot: 'Eén man gijzelt momenteel de deal'

20:00
8
Crisis bij Anderlecht: Vandenhaute laat Coucke alleen achter op cruciale meeting

Crisis bij Anderlecht: Vandenhaute laat Coucke alleen achter op cruciale meeting

15:02
8
RWDM-coach Frédéric Frans waarschuwt voor Croky Cup-wedstrijd tegen Dessel Sport

RWDM-coach Frédéric Frans waarschuwt voor Croky Cup-wedstrijd tegen Dessel Sport

19:50
Is de relatie met Nicki Nicole al voorbij? Lamine Yamal haalt uit in Spaanse media

Is de relatie met Nicki Nicole al voorbij? Lamine Yamal haalt uit in Spaanse media

19:20
2
"Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden? Factcheck

"Dat kostte ons vorig jaar de titel": laat Club Brugge te veel punten liggen na Europese wedstrijden?

18:40
9
Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils"

Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils"

17:42
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Om hoe laat is de Raad van Bestuur bij RSC Anderlecht? En hoe lang gaat dat duren? We geven de antwoorden FCBalto FCBalto over De Condé is zeer duidelijk over mogelijke overstap van Genk naar Anderlecht Demogorgon Demogorgon over Het is niét voorbij: 'Club Brugge praat nu al met topclub over winterse transfer van Ordoñez' FlipperO FlipperO over 'Beerschot verrast op transfermarkt en haalt Genki in huis' Charly Charly over Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi My-T Vekkie My-T Vekkie over Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge Mike 90 Mike 90 over Grootse plannen? 'Club Brugge mikt op extra linksachter' Demogorgon Demogorgon over Nederlandse journalist met naam en faam herhaalt uitspraken: "Forbs wordt de grootste miskoop ooit van Club Brugge" YoniVL YoniVL over Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in Argentinië en reageert cartman_96 cartman_96 over 'AC Milan deed Origi dit ultiem voorstel, maar... voormalige Rode Duivel koos voor nog méér geld en géén perspectief' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved