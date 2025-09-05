De toekomst bij de Rode Duivels? Deze jongen maakte - ondanks tegenslag - grote indruk: "Gelukkig groot genoeg"

Malick Fofana mocht donderdagavond voor het eerst in de basis starten bij de Rode Duivels, in de uitwedstrijd tegen Liechtenstein. De jonge winger van Lyon bekroonde die eerste basisplaats meteen met een doelpunt in de blessuretijd, goed voor de 0-6 en zijn eerste treffer in het shirt van België.

Toch begon zijn avond met een kleine tegenslag: zijn valies was niet aangekomen op de luchthaven. Daardoor moest Fofana spelen met de scheenbeschermers van ploegmaat Diego Moreira. “Gelukkig waren ze groot genoeg voor mij", lachte hij achteraf bij Sporza.

Bondscoach Rudi Garcia reageerde geamuseerd op de onthulling. “Dat hoor ik nu pas", zei hij tijdens zijn persconferentie. “Maar het maakt niets uit, tenzij hij bijgelovig is. Misschien wil hij voortaan altijd met die scheenbeschermers spelen, aangezien hij meteen scoorde.”



Gelanceerd... Aangenamer dan Doku

Fofana zelf was vooral blij dat hij zijn eerste doelpunt te pakken heeft. “De coach zei me voor de match dat ik gewoon moest genieten. Ik hoop dat er nog goals zullen volgen en dat ik in de ploeg kan blijven", klonk het bij de vleugelaanvaller.

De prestatie van de 19-jarige viel ook op in vergelijking met zijn concurrenten. Fofana speelde fris en doelgericht, waar Jérémy Doku vaak te steriel en voorspelbaar bleef in zijn acties. De jonge Lyon-speler liet zo een betere indruk achter en lijkt zich stevig in de kijker te hebben gespeeld.

Met zijn energie, lef en efficiëntie heeft Fofana een ideaal visitekaartje afgegeven bij de Rode Duivels. Hij lijkt helemaal gelanceerd en mag hopen op nog meer kansen, te beginnen zondag in het Lotto Park tegen Kazachstan.