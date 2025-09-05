Flankspeler verlaat La Louvière na enkele maanden alweer voor tweedeklasser

Enkele maanden nadat hij er aankwam, trekt Emmanuel Da Costa de deur van La Louvière alweer achter zich dicht. De flankspeler verlaat de promovendus uit de Jupiler Pro League en tekent bij tweedeklasser Seraing.

In juni tekende Emmanuel Da Costa een contract bij La Louvière. De flankspeler speelde vorig seizoen bij Lierse in de Challenger Pro League en verzilverde zijn prima prestaties met een transfer naar de promovendus.

JPL-avontuur van korte duur

Maar dat avontuur bleek er één van korte duur te zijn. Na zes wedstrijden heeft Da Costa nog geen speelminuten gekregen van trainer Frédéric Taquin en dus kiest hij ervoor om de club alweer te verlaten.

Da Costa keert terug naar de Challenger Pro League. Niet naar Lierse, maar wel naar Seraing. De laagvlieger uit onze tweede klasse heeft dat nieuws op vrijdag zelf bekendgemaakt via de clubkanalen.

Met de toevoeging van Da Costa hoopt Seraing zich versterkt te hebben op de rechterflank en zo voor meer puntengewin te zorgen. Na vier wedstrijden staat Seraing op de twaalfde plaats in de Challenger Pro League met vier punten.

Voor Da Costa en Seraing is het vrijdagavond meteen een nieuwe test. Want hoewel de competitie even stilligt, wordt er toch gevoetbald door onze tweedeklassers. In de zesde ronde van de Croky Cup moet Seraing zien te winnen op het veld van Houtvenne, een team uit de hoogste amateurafdeling.