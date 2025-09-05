Italië onder druk, Frankrijk een eerste keer in actie: Het programma in de WK-kwalificatie op vrijdag

Italië onder druk, Frankrijk een eerste keer in actie: Het programma in de WK-kwalificatie op vrijdag
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op donderdag kenden de Rode Duivels geen enkel probleem met Liechtenstein. Op vrijdag is het uitkijken naar onder meer Frankrijk en Italië. Zij komen namelijk in actie in hun kwalificatiegroep.

Dat België weinig tot geen problemen zou kennen met dwergstaat Liechtenstein, stond in de sterren geschreven. De Rode Duivels kwamen nooit in de problemen en wonnen uiteindelijk met een mooie 0-6.

Op vrijdagavond is het aan enkele andere Europese grootmachten. Onder meer Italië en Frankrijk moeten vol aan de bak om een goede uitgangspositie te verkrijgen in hun kwalificatiepoule.

Italië met rug tegen de muur(?)

Vooral voor de Italianen is het al een klein beetje met het mes op de keel. Italië verloor één van zijn twee vorige kwalificatiewedstrijden en staat op dit moment slechts derde in hun groep. Om Noorwegen (12 punten) en Israël (6 punten) niet te ver te laten lopen, wint Italië best (ruim) van Estland.

Frankrijk begint eraan

Frankrijk begint vanavond aan zijn kwalificatiecampagne met een uitwedstrijd tegen Oekraïne. Er is nog geen enkele wedstrijd gespeeld in de groep van de Fransen, waar ook Azerbeidzjan en IJsland zich in bevinden.

Verder is het in groep L uitkijken naar de partij van Kroatië. Zij trekken naar Faeröer met 6 punten uit 2 wedstrijden. Tsjechië brengt als voorlopige leider in de groep een bezoek aan Montenegro, dat derde staat in de groep.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Frankrijk
Oekraïne

Meer nieuws

Ex-doelman van Standard dan toch niet naar Spaanse tweedeklasser: "Hij ging koffie halen maar kwam niet meer terug"

Ex-doelman van Standard dan toch niet naar Spaanse tweedeklasser: "Hij ging koffie halen maar kwam niet meer terug"

20:00
Jari De Busser kon transfer maken maar koos ervoor te blijven: "Trots voor Go Ahead Eagles heeft gewonnen"

Jari De Busser kon transfer maken maar koos ervoor te blijven: "Trots voor Go Ahead Eagles heeft gewonnen"

19:20
Tweedeklassers beginnen aan bekeravontuur, zorgt provincialer voor absolute stunt?

Tweedeklassers beginnen aan bekeravontuur, zorgt provincialer voor absolute stunt?

19:10
Ex-Anderlecht en -Standard-speler getuigt na beroerte op zijn 28ste:

Ex-Anderlecht en -Standard-speler getuigt na beroerte op zijn 28ste:

19:00
Deze zomer lukte het niet, maar in januari is Anderlecht deze speler zo goed als zeker wel kwijt

Deze zomer lukte het niet, maar in januari is Anderlecht deze speler zo goed als zeker wel kwijt

18:30
Flankspeler verlaat La Louvière na enkele maanden alweer voor tweedeklasser

Flankspeler verlaat La Louvière na enkele maanden alweer voor tweedeklasser

18:10
Domenico Tedesco heeft nieuwe job in het vizier en het is bij een topclub

Domenico Tedesco heeft nieuwe job in het vizier en het is bij een topclub

17:40
Straf! Voetbal schrijft geschiedenis: president maakt van kwalificatie een feestdag

Straf! Voetbal schrijft geschiedenis: president maakt van kwalificatie een feestdag

18:00
Beerschot wil nog een zaakje doen en doet bod op Gambiaanse spits

Beerschot wil nog een zaakje doen en doet bod op Gambiaanse spits

17:50
3
Rode Duivel laat zich niet opjagen: "Ik ga niet in een handomdraai een bodybuilder worden hé"

Rode Duivel laat zich niet opjagen: "Ik ga niet in een handomdraai een bodybuilder worden hé"

17:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/09: Teklab

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/09: Teklab

16:51
De toekomst bij de Rode Duivels? Deze jongen maakte - ondanks tegenslag - grote indruk: "Gelukkig groot genoeg"

De toekomst bij de Rode Duivels? Deze jongen maakte - ondanks tegenslag - grote indruk: "Gelukkig groot genoeg"

16:30
2
OFFICIEEL: OH Leuven heeft nieuwe aanvallende versterking beet

OFFICIEEL: OH Leuven heeft nieuwe aanvallende versterking beet

16:51
3
Club Brugge verliest oefenpot van Zulte Waregem: nieuwe aanwinst scoort wel, transfers Essevee laten zich zien

Club Brugge verliest oefenpot van Zulte Waregem: nieuwe aanwinst scoort wel, transfers Essevee laten zich zien

16:00
7
Beslissing is gevallen: ontslag Vandenhaute werd unaniem aanvaard, daarnaast voorlopig geen veranderingen

Beslissing is gevallen: ontslag Vandenhaute werd unaniem aanvaard, daarnaast voorlopig geen veranderingen

15:17
34
Hein Vanhaezebrouck zag één Rode Duivel door de mand vallen: "Ik zou resoluut voor hem kiezen"

Hein Vanhaezebrouck zag één Rode Duivel door de mand vallen: "Ik zou resoluut voor hem kiezen"

14:30
5
Na meer dan een jaar aan de zijlijn: ex-Antwerp-succescoach Van Bommel lijkt nieuwe club gevonden te hebben

Na meer dan een jaar aan de zijlijn: ex-Antwerp-succescoach Van Bommel lijkt nieuwe club gevonden te hebben

14:45
Fink zal knopen moeten doorhakken: wat nu met alle spitsen?

Fink zal knopen moeten doorhakken: wat nu met alle spitsen?

13:45
Een nieuwe spits bij Anderlecht? De zoektocht gaat voort, maar... moeizaam

Een nieuwe spits bij Anderlecht? De zoektocht gaat voort, maar... moeizaam

14:00
4
Zware klap voor Dender, goed nieuws voor Lierse: zoektocht naar nieuwe coach lijkt een marteling te worden

Zware klap voor Dender, goed nieuws voor Lierse: zoektocht naar nieuwe coach lijkt een marteling te worden

13:26
5
Probleem opgelost: Rode Duivels hebben hun linksback voor de volgende tien jaar

Probleem opgelost: Rode Duivels hebben hun linksback voor de volgende tien jaar

12:40
8
De spectaculairste zomertransfer in de JPL? "Ik ben geen avonturier, maar deze trein passeert maar één keer"

De spectaculairste zomertransfer in de JPL? "Ik ben geen avonturier, maar deze trein passeert maar één keer"

13:00
De eerste woorden van Youri Tielemans na zijn debuut als "vaste" aanvoerder

De eerste woorden van Youri Tielemans na zijn debuut als "vaste" aanvoerder

11:40
Wat beslist bijzondere Raad van Bestuur op geheime locatie over Wouter Vandenhaute?

Wat beslist bijzondere Raad van Bestuur op geheime locatie over Wouter Vandenhaute?

12:20
2
'Nog een overbodige pion weg bij Club Brugge? Buitenlandse club meldt zich in Jan Breydel'

'Nog een overbodige pion weg bij Club Brugge? Buitenlandse club meldt zich in Jan Breydel'

12:00
2
Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..."

Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..."

11:00
9
'Beerschot verrast op transfermarkt en haalt Genki in huis'

'Beerschot verrast op transfermarkt en haalt Genki in huis'

11:20
8
'KAA Gent incasseert nieuwe dreun op transfermarkt'

'KAA Gent incasseert nieuwe dreun op transfermarkt'

10:30
4
De Condé is zeer duidelijk over mogelijke overstap van Genk naar Anderlecht

De Condé is zeer duidelijk over mogelijke overstap van Genk naar Anderlecht

10:00
7
Vanhaezebrouck streng voor topclub na Antwerp-transfer: "Wat een beleid is dat?"

Vanhaezebrouck streng voor topclub na Antwerp-transfer: "Wat een beleid is dat?"

09:30
6
🎥 Was dat geen strafschop? Jonge Duivels krijgen meteen een flinke domper te verwerken

🎥 Was dat geen strafschop? Jonge Duivels krijgen meteen een flinke domper te verwerken

08:20
Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in Argentinië en reageert

Lionel Messi heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld in Argentinië en reageert

09:00
3
Grootse plannen? 'Club Brugge mikt op extra linksachter'

Grootse plannen? 'Club Brugge mikt op extra linksachter'

08:40
5
Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi

Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi

07:40
12
D-day op Anderlecht: wat gaat er gebeuren met Wouter Vandenhaute en wie wordt de nieuwe voorzitter?

D-day op Anderlecht: wat gaat er gebeuren met Wouter Vandenhaute en wie wordt de nieuwe voorzitter?

08:00
7
Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge

Sam Kerkhofs en Gilles De Coster spreken over doelmannenprobleem Club Brugge

07:32
8

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 5
Kazachstan Kazachstan 0-1 Wales Wales
Georgië Georgië 2-3 Turkije Turkije
Litouwen Litouwen 1-1 Malta Malta
Slovakije Slovakije 2-0 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 1-1 Polen Polen
Luxemburg Luxemburg 1-3 Noord-Ierland Noord-Ierland
Liechtenstein Liechtenstein 0-6 België België
Bulgarije Bulgarije 0-3 Spanje Spanje
Moldavië Moldavië 20:45 Israël Israël
Montenegro Montenegro 20:45 Tsjechië Tsjechië
Oekraïne Oekraïne 20:45 Frankrijk Frankrijk
Denemarken Denemarken 20:45 Schotland Schotland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 20:45 Kroatië Kroatië
Griekenland Griekenland 20:45 Wit-Rusland Wit-Rusland
Zwitserland Zwitserland 20:45 Kosovo Kosovo
Italië Italië 20:45 Estland Estland
IJsland IJsland 20:45 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Slovenië Slovenië 20:45 Zweden Zweden
Letland Letland 06/09 Servië Servië
Engeland Engeland 06/09 Andorra Andorra
Armenië Armenië 06/09 Portugal Portugal
Oostenrijk Oostenrijk 06/09 Cyprus Cyprus
Ierland Ierland 06/09 Hongarije Hongarije
San Marino San Marino 06/09 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Litouwen Litouwen 06/09 Nederland Nederland

Nieuwste reacties

Pé_1 Pé_1 over Antwerp zal het niet makkelijk hebben: "Ik heb compassie met Stef Wils" Test12 Test12 over Beslissing is gevallen: ontslag Vandenhaute werd unaniem aanvaard, daarnaast voorlopig geen veranderingen Boktor Boktor over Degryse en Boeckx kritisch voor Rode Duivel: "Als je tegen Liechtenstein niet kan scoren ..." King of Highbury King of Highbury over Openda faalt opnieuw en scoort minder dan de verdedigers: Rudi Garcia komt met pleidooi Gewoon Kris Gewoon Kris over Wordt dit de nieuwe spits van Anderlecht? Japanner uit Nederland op de radar Boktor Boktor over De toekomst bij de Rode Duivels? Deze jongen maakte - ondanks tegenslag - grote indruk: "Gelukkig groot genoeg" cartman_96 cartman_96 over OFFICIEEL: OH Leuven heeft nieuwe aanvallende versterking beet TH TH over Een nieuwe spits bij Anderlecht? De zoektocht gaat voort, maar... moeizaam Don Doumbia Don Doumbia over Beerschot wil nog een zaakje doen en doet bod op Gambiaanse spits Nelvafrel Nelvafrel over Zware klap voor Dender, goed nieuws voor Lierse: zoektocht naar nieuwe coach lijkt een marteling te worden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved