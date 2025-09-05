Italië onder druk, Frankrijk een eerste keer in actie: Het programma in de WK-kwalificatie op vrijdag

Op donderdag kenden de Rode Duivels geen enkel probleem met Liechtenstein. Op vrijdag is het uitkijken naar onder meer Frankrijk en Italië. Zij komen namelijk in actie in hun kwalificatiegroep.

Dat België weinig tot geen problemen zou kennen met dwergstaat Liechtenstein, stond in de sterren geschreven. De Rode Duivels kwamen nooit in de problemen en wonnen uiteindelijk met een mooie 0-6.

Op vrijdagavond is het aan enkele andere Europese grootmachten. Onder meer Italië en Frankrijk moeten vol aan de bak om een goede uitgangspositie te verkrijgen in hun kwalificatiepoule.

Italië met rug tegen de muur(?)

Vooral voor de Italianen is het al een klein beetje met het mes op de keel. Italië verloor één van zijn twee vorige kwalificatiewedstrijden en staat op dit moment slechts derde in hun groep. Om Noorwegen (12 punten) en Israël (6 punten) niet te ver te laten lopen, wint Italië best (ruim) van Estland.

Frankrijk begint eraan

Frankrijk begint vanavond aan zijn kwalificatiecampagne met een uitwedstrijd tegen Oekraïne. Er is nog geen enkele wedstrijd gespeeld in de groep van de Fransen, waar ook Azerbeidzjan en IJsland zich in bevinden.

Verder is het in groep L uitkijken naar de partij van Kroatië. Zij trekken naar Faeröer met 6 punten uit 2 wedstrijden. Tsjechië brengt als voorlopige leider in de groep een bezoek aan Montenegro, dat derde staat in de groep.