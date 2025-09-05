Na meer dan een jaar aan de zijlijn: ex-Antwerp-succescoach Van Bommel lijkt nieuwe club gevonden te hebben

Mark van Bommel lijkt eindelijk weer in beeld om een ploeg te leiden. De voormalige coach van Antwerp, die na de titel en bekerwinst opstapte op de Bosuil, wordt nadrukkelijk genoemd als kandidaat-trainer bij FC Twente.

Volgens Voetbal International staat de Limburger “niet onwelwillend” tegenover de uitdaging in Enschede. Bij FC Twente is de zoektocht naar een nieuwe trainer volop bezig na het ontslag van Joseph Oosting. De club verloor drie van de eerste vier competitieduels, waardoor de directie ingreep. Technisch directeur Jan Streuer wil liefst maandag al duidelijkheid hebben over de opvolger.

Van Bommel wordt daarbij gezien als topkandidaat. Ook De Telegraaf bevestigt dat hij hoog op het lijstje staat, terwijl analist Hans Kraay jr. zelfs stelt dat de deal er “gewoon gaat komen”. Voorlopig is er echter nog geen officieel contact geweest tussen Twente en de ex-trainer van Antwerp.

Dit weekend duidelijkheid

De 48-jarige Van Bommel zit sinds zijn vertrek bij Antwerp zonder club. In twee seizoenen loodste hij de Great Old naar een historische landstitel en bekerwinst. Toch koos hij zelf voor een stap opzij, na een turbulente periode achter de schermen. Sindsdien wordt hij regelmatig genoemd bij diverse clubs, maar een concrete terugkeer bleef uit.

Bij Twente krijgt hij nu de kans om opnieuw in de Eredivisie aan de slag te gaan. Van Bommel kent het Nederlandse voetbal door en door en heeft bovendien de reputatie om teams snel discipline en structuur bij te brengen. Dat is precies wat Twente na de mislukte seizoensstart lijkt te zoeken.

Of de deal ook daadwerkelijk rondkomt, wordt dit weekend duidelijk. Vrijdag spreekt de directie over het vervolgtraject, waarna snel knopen worden doorgehakt. Alles wijst erop dat Van Bommel klaarstaat om zijn loopbaan opnieuw kleur te geven – dit keer in De Grolsch Veste.