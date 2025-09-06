Bondscoach Kazachstan verstuurt stevig signaal richting Rode Duivels en doet uit de doeken hoe hij hen wil verrassen

De Rode Duivels kunnen zondag alleen tevreden zijn met een thuiszege. De bondscoach van Kazachstan heeft natuurlijk zijn plannetje om zo'n resultaat te voorkomen.

HLN meldt wat Ali Aliyev, de bondscoach van Kazachstan, te vertellen had bij zijn vooruitblik op de interland van zondagavond. "We zijn blij dat we er zijn", zei hij logischerwijs na een reis van meer dan zeven uur van Astana naar Brussel. "We zijn klaar om morgen alles te geven tegen België", maakt de ex-speler van Kairat Almaty zich sterk.

Hij verstuurt een stevig signaal naar de Belgen en haalt ook argumenten aan die hem hiertoe in staat stellen. "We hebben donderdag nog een zware match gehad tegen Wales, maar die heeft ook vertrouwen gegeven. De spelers zijn heel gemotiveerd om voor hun land uit te komen. Dat is mooi om te zien. De sfeer in de groep is top."



Kazachstan mist scorend vermogen

Een ploeg als Kazachstan heeft uiteraard ook wel werkpunten en daar is hij niet blind voor. "We missen op dit moment enkel scorend vermogen. Tegen zowel Noord-Macedonië als Wales (telkens 0-1-verlies, red.) had het anders kunnen uitdraaien. Als we op deze weg verder gaan, zal het wel lukken in de toekomst", ziet Aliyev het rooskleurig in.

Voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels heeft hij niets aan het toeval overgelaten. "We kennen België erg goed, we hebben hen uitgebreid bestudeerd. Het is een geweldige ploeg met enorme kwaliteiten, op bijna elke positie. Het is moeilijk om er iemand uit te lichten. Het gevaar kan werkelijk van overal komen. We proberen ook op onszelf te focussen, op ons eigen spel."

Kazachstan wil België verrassen

Er is dus veel respect voor de Belgische kwaliteiten, maar Aliyev gaat wel degelijk voor een stunt en heeft ook een plannetje uitgedokterd. "We gaan proberen België onder druk te zetten en hen te verrassen. Deze ploeg kan zich tonen, met een hecht blok en veel discipline", zegt hij over zijn eigen team. "Zo willen we onze kans gaan."