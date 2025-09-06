De Bruyne laat zich uit over Anderlecht en 'Napoli-Belgen' Lukaku en Mertens: "Romelu werkt aan zichzelf in België"

Net als Rudi Garcia heeft ook Kevin De Bruyne de pers te woord gestaan in aanloop naar de interland tegen Kazachstan. Het ging niet enkel over de nationale ploeg, er passeerden echter verschillende andere thema's de revue.

De Rode Duivels spelen zondag in het Lotto Park tegen Kazachstan. De Bruyne heeft destijds met Genk wel vaker in Anderlecht gespeeld. Dat stadion lag hem toen wel niet zo goed. "Anderlecht was elk jaar dé favoriet, hè", wijst De Bruyne op het verschil met nu. Er is toen ook sprake van geweest dat RSCA in hem geïnteresseerd was. "Ik weet niet hoe de precieze onderhandelingen verlopen zijn."

Inmiddels zit De Bruyne in Napoli. Helaas kan hij momenteel niet samenspelen met de geblesseerde Romelu Lukaku. "Ik hoor Romelu af en toe. In het begin is dat jammer, maar eens dat gebeurd is: life goes on. Uiteindelijk gaat ie er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren. We weten dat het niet de langste afwezigheid is, maar toch lang genoeg. Hij werkt nu hij vooral aan zichzelf in België."



Lees ook... Rudi Garcia knipoogt richting verschillende nieuwkomers bij Rode Duivels tegen Kazachstan

Dries Mertens is druk bezig

Ze hebben voorlopig dus niet de kans om elkaar vaak te zien. Er is nog een andere Belg met een Napoli-connectie: Dries Mertens. "Ik heb Dries nog niet echt gezien of gehoord deze zomer. Ik denk dat hij genoeg 'op zijn plateau' heeft momenteel. Ik heb gezien dat hij actief was op Marktrock en hij nu een kindje heeft gekregen. Proficiat daarvoor. Ik denk dat hij genoeg dingen te doen heeft.'

Hoe anders is het voetbal in Napoli nu in vergelijking met Manchester? "Het is heel anders spelen onder Conte dan dat ik tien jaar onder Pep Guardiola gedaan heb bij City. Het lijkt er in Italië iets tactischer en iets trager aan toe te gaan. Ik denk dat dit aan meerdere factoren ligt. De terreinen waren tot dusver redelijk droog, dan is het ook moeilijk om tempo te maken. Voor mijn periode bij City heb ik ook andere systemen gespeeld."

De Bruyne heeft al veel gezien

De Bruyne draait ondertussen al heel wat jaren mee in het voetbal. Daar is hij zich ook bewust van. "Na een periode van zestien à zeventien jaar in het voetbal heb ik het wel allemaal al gezien. Zoveel kan er niet veranderd worden."