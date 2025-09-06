Plotse wending: 'Anderlecht beslist dit over Stroeykens'

Mario Stroeykens speelt nog steeds bij Anderlecht, ondanks buitenlandse interesse. De Brusselaars laten hem deze zomer graag vertrekken.

Mario Stroeykens bevindt zich in een lastige situatie. De jonge aanvallende middenvelder van Anderlecht, die een contract heeft tot juni 2026, staat niet meer zo hoog op het verlanglijstje van buitenlandse clubs, terwijl hij weg mag in Brussel.

De laatste dagen heeft Braga het geprobeerd met een bod van 6,5 miljoen euro. Het voorstel werd afgewezen door het bestuur van Brussel, omdat het als onvoldoende werd beoordeeld. Ironisch genoeg zou de club een lager bedrag kunnen accepteren.

Anderlecht heeft geld nodig

Volgens de Turkse journalist Burhan Can Terzi staat Anderlecht open voor een transfer rond de 6 miljoen euro. Dit toont aan dat Anderlecht geld nodig heeft.

En natuurlijk trekt dit soort situaties de aandacht van nieuwsgierigen. In Turkije gaan geruchten rond over interesse van Galatasaray. De club uit Istanboel zoekt naar koopjes. Anderlecht zal bovendien vooral moeten hopen op een transfer naar Turkije of Saudi-Arabië.

Stroeykens zit trouwens bij de selectie van de Jonge Duivels, maar ontbrak op het wedstrijdblad tegen Wit-Rusland. Dat was nog een teken dat wijst op een aanstaande transfer.