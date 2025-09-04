Anderlecht hakt knoop door: één Neerpede-boy moet nog verkocht worden, eentje gaat volgend jaar gratis vertrekken

Bij Anderlecht draait de transfermolen nog op volle toeren. De clubleiding hoopt nog altijd dat Mario Stroeykens deze zomer kan worden verkocht, met name richting Saoedi-Arabië of Turkije. Voor Yari Verschaeren is de situatie helemaal anders: hij zal zijn contract uitdienen tot juni 2026.

Het is intussen duidelijk dat de nummer tien niet meer van club zal veranderen voor de sluiting van de buitenlandse markten. Vanuit Saoedi-Arabië is er geen concrete interesse, terwijl Trabzonspor hem al een tijdje volgt.

Toch ziet Verschaeren een overgang naar de Turkse competitie niet zitten, waardoor een verkoop voorlopig uitgesloten lijkt.



Voor Anderlecht betekent dit dat ze hun goudhaantje nog een half jaar in de ploeg houden, maar hem in januari hoogstens voor een beperkte som kunnen doorverkopen. Veel opbrengen zal de middenvelder dus niet meer. Het bestuur moet zich stilaan neerleggen bij dat scenario.

Stroeykens naar Saoedi-Arabië?

Stroeykens daarentegen ligt beter in de markt, weet La Dernière Heure. Dankzij zijn profiel en zijn jonge leeftijd kan hij wél interesse wekken in zowel Turkije als Saoedi-Arabië.

Indien een club met een stevig project en een aantrekkelijk salaris komt, zou de speler mogelijk wel openstaan voor een vertrek. Voor RSCA zou een miljoenenbod meer dan welkom zijn.