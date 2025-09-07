📷 Marc Coucke is niet alleen: zat de toekomstige voorzitter van Anderlecht naast hem in het Lotto Park?

De Rode Duivels spelen op dit moment tegen Kazachstan. Er zitten naast Romelu Lukaku en Jan Vertonghen nog bekende gezichten op de tribune.

We hebben er eerder op de avond al over gesproken, de wedstrijd van de Rode Duivels die in Anderlecht wordt gespeeld, is voor verschillende paars-witte figuren de gelegenheid om plaats te nemen in de tribune. Enzo Scifo, Jan Vertonghen en Romelu Lukaku zitten dus net boven de bank van Rudi Garcia.

Marc Coucke is ook aanwezig in het Lotto Park. Niet verrassend zit Wouter Vandenhaute niet naast hem. Een andere gast trekt echter wel de aandacht door zijn aanwezigheid.



Michael Verschueren is ook goed vertegenwoordigd naast de belangrijkste aandeelhouder van Anderlecht. Een duo dat uiteraard niet onopgemerkt blijft in deze roerige tijden voor de club.

Met het vertrek van Vandenhaute zijn de Brusselaars op zoek naar een nieuwe voorzitter. Verschueren wordt dan ook beschouwd als een van de favorieten om Vandenhaute op te volgen.

Hebben de twee heren over deze vooruitzichten gesproken tussen de doelpunten van de Rode Duivels door? Meer dan waarschijnlijk wel.