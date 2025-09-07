Amateurclub schakelt Lokeren uit na echte thriller en heeft een absolute favoriet over wie het nu wil loten

Geen voetbal in de Jupiler Pro League en Challenger Pro League dit weekend door de Rode Duivels, maar wel een paar zeer interessante wedstrijden in de Croky Cup. Iedereen droomt namelijk van een duel tegen een eersteklasser.

Diverse ploegen uit de Challenger Pro League namen het dit weekend dus wel op tegen een ploeg uit de lagere regionen. Zo ook Lokeren, dat op bezoek moest bij Belisia Bilzen.

Doelman Cascio wordt de matchwinnaar voor Bilzen

Matchwinnaar werd uiteindelijk doelman Leonardo Cascio, die knappe reddingen deed en na het gelijkspel ook in de strafschoppenreeks nog een elfmeter wist te stoppen.

Na een jaar vol blessures was het voor hem een mooie revanche op het verleden. "Ik had enorm veel stress, alsof ik een voorgevoel had dat er iets speciaals ging gebeuren", aldus Cascio achteraf tegen Het Belang van Limburg.

KRC Genk als volgende tegenstander het ideale?

Cascio begreep dat er bij Lokeren meer druk op de ketel stond na de 0 op 12 in de competitie en gezien het feit dat ze een paar grote namen in de kern hebben lopen. Bilzen speelde dan ook aardig mee. Toch kwamen ze na een (lichte) strafschop.

“Het klinkt raar, maar die Lokerse penaltygoal gaf ons een boost en dan doet Alessandro Bongiorno het schitterend met die gelijkmaker. Ik voelde dat ik een strafschop ging redden. Vorig jaar miste ik de match tegen Club Brugge ... er gaat veel door me heen. Doe mij nu maar een derby tegen Genk."