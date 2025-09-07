Dender duwt door: Na de aanstelling van een nieuwe coach haalt het ook een nieuwe verdediger in huis

Dender stelde op zaterdag zijn nieuwe hoofdcoach voor. Hayk Milkon is de vervanger van de naar Standard vertrokken Vincent Euvrard. Milkon hoopt nog wat versterkingen binnen te zien komen in het slot van de mercato en krijgt daarin gehoor.

Dender staat na zes speeldagen troosteloos laatste in de Jupiler Pro League. Het won nog niet en staat met amper twee punten onderin te bengelen. Daarbovenop zag het ook nog zijn coach, Vincent Euvrard, en enkele sterkhouders (Scheidler en Pupe) andere oorden opzoeken.

De coach is ondertussen vervangen. Hayk Milkon heeft het sinds gisteren voor het zeggen bij Dender. En hij krijgt naar alle waarschijnlijkheid nog enkele versterkingen ter beschikking in de laatste uren van de transferperiode.

Sambu naar Dender

Volgens transferwatcher Sacha Tavolieri staat Dender namelijk op het punt om Marsoni Sambu in te lijven. Marsoni is een rechtsachter die op dit moment bij RWDM Brussels actief is in de Challenger Pro League.

Er zou een akkoord gevonden zijn tussen de verschillende partijen om de overgang in orde te brengen. Het is dus enkel nog wachten op de officialisering van de transfer van Sambu, die een contract voor twee seizoenen met optie op een extra jaar zou tekenen.

Al twee keer gedegradeerd

Het is te hopen dat ze bij Dender niet bijgelovig zijn. Sambu degradeerde namelijk al twee keer uit de Jupiler Pro League. Dat deed hij in 2023 met Seraing en een seizoen later met RWDM. Geen statistiek om mee te pronken alleszins...