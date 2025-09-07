Done Deal: van Technisch Directeur bij Cercle Brugge naar exotisch avontuur in Chili

Gewezen Technisch Directeur Rembert Vromant van Cercle Brugge heeft een nieuwe job. Hij heeft via de sociale media zelf aangegeven dat hij aan de slag zal gaan in Chili, meer bepaald bij de ambitieuze club Audax Italiano La Florida.

In mei laatstleden werd Rembert Vromant ontslagen bij Cercle Brugge, na een seizoen waarin het maar nipt de degradatie kon vermijden na barragewedstrijden tegen Patro Eisden Maasmechelen.

Als Technisch Directeur stond hij onder zware druk en na het seizoen werd hij dan ook snel ontslagen, al was er een jaar daarvoor nog groot succes met het behalen van Europees voetbal.

Overstap van Cercle Brugge naar Chili

Maar nu heeft Vromant een nieuwe uitdaging gevonden. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt via de sociale media. Hij gaat aan de slag bij Audax Italiano La Florida in Chili - waar het team momenteel vijfde staat in het klassement.

Happy to announce my collaboration with @audaxitaliano as international consultant in player development and scouting, a club that is building a culture with values I share and bringing together the right people to make its story a sustainable success. #ForzaAudax🇮🇹 — Rembert Vromant (@RembertVromant) September 4, 2025

“Ik ben blij om mijn samenwerking met Audax Italiano als internationale consultant voor scouting en spelersontwikkeling aan te kondigen bij een club die een cultuur bouwt gebaseerd op waarden die ik ook deel en die de juiste mensen wil samenbrengen om een duurzaam succesverhaal te schrijven.”

We willen van de gelegenheid gebruik maken om Vromant veel succes te wensen bij zijn nieuwe job bij de Chileense club, die er ook de komende jaren wil staan. Het team nam al twee keer deel aan de Copa Libertadores.