Racing Genk heeft akkoord gevonden, Zeqiri op weg naar de uitgang

Met de komst van Jusef Erabi en het afspringen van de transfer van Hyeon-Gyu Oh zit Racing Genk plots met een ongezond aantal spitsen. Een overbodig exemplaar lijken ze nu te gaan lozen in Polen.

Racing Genk haalde eerder deze week Jusef Erabi in huis als vervanger van de naar Wolverhampton vertrokken Tolu Arokodare. Daarnaast leek ook Hyeon-Gyu Oh te vertrekken, maar zijn transfer sprong in laatste instantie dan toch af.

En dus blijft de Koreaan in de Cegeka Arena voetballen. Ook de jeugdige Robin Mirisola en Aaron Bibout zullen dit seizoen vermoedelijk kansen krijgen, wat maakt dat er voor Andi Zeqiri geen plaats meer is in Limburg.

Zeqiri naar Polen

En dus probeert Genk hem al een hele transferzomer te verpatsen. Maar voorlopig zijn ze nog niet in hun opzet geslaagd. Tot nu, want volgens transferwatcher Sacha Tavolieri heeft Genk een akkoord gevonden over een definitieve overgang van de Zwitser richting het Poolse Widzew Łódź.

Genk zal uiteindelijk nog zo'n twee miljoen euro vangen. Dat wil zeggen dat het licht verlies maakt op de spits die in 2023 overkwam van het Engelse Brighton, toen voor een kleine drie miljoen euro.

In de komende uren en dagen moeten er nog enkele punten en komma's aan de overeenkomst worden toegevoegd. Maar de deal van Zeqiri naar de Poolse eerste klasse lijkt dus in orde te komen.