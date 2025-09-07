Ronaldo treft tweemaal raak, Engeland wint zonder glans: Dit gebeurde op de Europese velden op zaterdag

Zondagavond spelen de Rode Duivels hun tweede kwalificatiewedstrijd in een aantal dagen. Ze spelen gastheer voor Kazachstan en zouden ook deze wedstrijd makkelijk moeten winnen. Op zaterdag toonden enkele Europese grootmachten alvast het goede voorbeeld.

Niet alleen de Rode Duivels moeten vol aan de bak om zich te kwalificeren voor het WK van volgende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Op zaterdag kwamen onder meer Portugal en Engeland in actie.

Engeland overtuigt niet, maar wint wel

Engeland speelde thuis tegen dwergstaat Andorra. Wie een eclatante overwinning verwachtte, kwam bedrogen uit. Een eigen doelpunt en een goal van Declan Rice waren het enige lekkers dat de fans te zien kregen op Villa Park. De 2-0 zege zet Engeland wel steviger in het zadel als leider in groep K.

Nog in groep K ging Servië met het kleinste verschil winnen op het veld van Letland. In het slot kwamen Aleksandar Mitrovic en co nog goed weg toen de Letten tegen de paal trapten. Servië is tweede in groep K en incasseerde nog geen doelpunt in zijn eerste drie wedstrijden.

Ronaldo scoort twee keer in ruime zege

Portugal speelde zijn eerste interland sinds het tragische overlijden van Diogo Jota. Het werd een makkelijke avond voor de troepen van Roberto Martinez. Dankzij onder meer twee doelpunten van Cristiano Ronaldo schoven ze Armenië opzij met 0-5.

Nog in de groep van de Portugezen speelden Ierland en Hongarije 2-2 gelijk. In groep H won Oostenrijk met het kleinste verschil van Cyprus, terwijl San Marino een bolwassing kreeg van Bosnië-Herzegovina (0-6). De Bosniërs staan voorlopig aan de leiding in hun groep met het maximum van de punten (12).