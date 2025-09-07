Rudi Garcia licht er twee uitblinkers uit: "In het Italiaans zeggen: 'fuoriclasse'"

De Rode Duivels hebben een vlekkeloze interlandbreak achter de rug met twee ruime zeges tegen Liechtenstein en Kazachstan, telkens met zes doelpunten verschil. Bondscoach Rudi Garcia benadrukte echter dat het er niet zo eenvoudig uitzag als de cijfers doen vermoeden.

“Je mag niet zeggen dat het makkelijk was, wij hebben de matchen gemakkelijk gemaakt door onze attitude. Het rapport is eigenlijk perfect: geen geschorsten, geen blessures, twee clean sheets", zei de bondscoach met een kamerbrede grijns.

Een van de spelers die Garcia bijzonder in de verf zette, was Kevin De Bruyne. De voormalige aanvoerder blijft een cruciale rol spelen bij de nationale ploeg. “We hebben geluk dat we KDB nog zien, bij zijn club én bij België. Om zijn talent te mogen bewonderen… Hij is een heel grote speler, een echte leider, en vooral: hij is gemotiveerd. In het Italiaans zeggen ze 'fuoriclasse', buiten categorie.”



Openda heeft mijn volle vertrouwen

Ook Charles De Ketelaere kreeg lof van de bondscoach. De aanvaller leverde een sterke prestatie, ook al scoorde hij niet. “Charles heeft aan de verwachtingen voldaan: techniek, krachtig, stevig in de duels. Enkel dat hij niet gescoord heeft, maar dat doet niets af aan zijn prestatie. Daarom heb ik hem tot het einde laten staan: ik wou hem vertrouwen geven. Het maakt niet uit wie er scoort.”

Daarnaast sprak Garcia ook over Loïs Openda, die deze zomer naar Juventus vertrok. Na donderdag verdween hij uit de basis. “Hij heeft mijn volledige vertrouwen. Hij is de enige aanvaller met dat profiel dat we hebben. Hoe meer spelers bij een grote club spelen, hoe beter ze zullen worden.”

De Franse bondscoach benadrukte dat België over een uitzonderlijke aanvallende weelde beschikt. “Het offensieve kwaliteit van België is ongelooflijk, de la folie. Er is veel concurrentie voorin.”

Volgens Garcia hebben de spelers die in september hun kans kregen, hun visitekaartje afgegeven. “Diegenen die deze maand gespeeld hebben, hebben punten gescoord. Dat belooft voor de toekomst van deze ploeg.”