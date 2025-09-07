Sneuvelen er opnieuw enkele tweedeklassers? Deze wedstrijden staan zondag op het programma in de Croky Cup!

Ook op zondag staan er een heleboel wedstrijden op de planning in de Croky Cup. Op zaterdag lieten enkele tweedeklassers zich verrassen. Lierse, Lommel en co zijn alvast gewaarschuwd.

Bij Francs Borains en Lokeren likken ze hun wonden na de bekerblamage op zaterdagavond. Francs Borains ging met 2-1 verliezen op het veld van Ninove. Lokeren verloor na strafschoppen van Belisia Bilzen.

Vooral voor Lokeren zal de bekeruitschakeling extra veel pijn doen. Hun seizoen lijkt nu al volledig mislukt want in de competitie loopt het voor geen meter met vier nederlagen in evenveel competitiewedstrijden en bijgevolg een logische laatste plaats in het klassement.

Lierse naar Merelbeke

Op zondag komen er nog een heleboel Challenger Pro League-ploegen in actie. Zij hopen dat hen niet hetzelfde lot te wachten staat als dat van Francs Borains en Lokeren. Zo gaat Lierse op bezoek bij derdeklasser Merelbeke.

Lommel maakt dan weer de verre verplaatsing (162 kilometer) naar Knokke. Verder komen ook RFC Liège en Olympic Charleroi in actie. Zij spelen gastheer voor respectievelijk Gullegem en Stade Brainois (beide vierde klasse).

Duel der Eendrachten

Daarnaast is er ook nog één duel tussen twee amateurclubs op zondag. Eendracht Aalst-Lede (3e amateur, oftewel vijfde klasse) ontvangt Eendracht Termien (vierde klasse) in een duel met als inzet een plaats in de zevende ronde van de Belgische beker.