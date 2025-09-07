Turkse club informeert naar Yannick Carrasco, maar schrikt van diens vorstelijk salaris

Foto: © photonews
Yannick Carrasco is bezig aan zijn derde seizoen in de Saudi Pro League. Toch zijn er de voorbije weken hier en daar geruchten gelanceerd over een mogelijke terugkeer naar Europa. Ook het Turkse Besiktas toonde interesse.

De carrière van Yannick Carrasco blijft een opmerkelijk parcours. Van de jeugd van Racing Genk naar die van AS Monaco, daarna volgden Atletico Madrid, een Chinees avontuur, een terugkeer naar Spanje om dan opnieuw poen te pakken in Saudi-Arabië.

Daar zit hij nu al iets meer dan twee jaar. Bij Al-Shabab scoorde hij voorlopig veertien keer in iets minder dan vijftig wedstrijden. Zo ook afgelopen weekend in de competitieopener tegen Al-Khaleej, een partij die Carrasco en zijn ploeggenoten wel verloren met 1-4.

Ondertussen is de 78-voudig international 32-jaar en als hij ooit nog wil terugkeren naar de Europese velden, lijkt hij niet te lang meer te moeten wachten. Er was even sprake van een nieuwe terugkeer naar Atletico, maar dat bleek uiteindelijk niet bijster concreet.

Besiktas afgeschrikt door salaris

Volgens transferwatcher Sacha Tavolieri toonde ook het Turkse Besiktas interesse in Carrasco. Zij informeerden naar de mogelijkheden om onze landgenoot over te nemen. Maar de Turken werden uiteindelijk afgeschrikt door het riante salaris dat Carrasco opstrijkt bij Al-Shabab.

En dus zit de man die ooit scoorde in de Champions League-finale voorlopig nog steeds in Saudi-Arabië. Volgend weekend spelen ze tegen Al-Hazem en gaat Al-Shabab op zoek naar een eerste zege van het nieuwe seizoen.

Hyeon-gyu Oh reageert op afgesprongen transfer naar Stuttgart en op knieproblemen: "Dan is er geen probleem"

Hyeon-gyu Oh reageert op afgesprongen transfer naar Stuttgart en op knieproblemen: "Dan is er geen probleem"

15:30
PSG woedend, twee sterspelers geblesseerd nadat ze Deschamps waarschuwden: "Alleen op de bank nul risico"

PSG woedend, twee sterspelers geblesseerd nadat ze Deschamps waarschuwden: "Alleen op de bank nul risico"

15:00
Lammens ziet grootste concurrent vertrekken: weg ligt open naar plaats in doel bij Man U

Lammens ziet grootste concurrent vertrekken: weg ligt open naar plaats in doel bij Man U

13:23
Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens

Twee veranderingen in de basiself van Rode Duivels tegen Kazachstan? In de aanval twee vraagtekens

11:40
Tom Caluwé haalt derde keer uit voor KV Mechelen: "Veelzijdigheid en winnaarsmentaliteit"

Tom Caluwé haalt derde keer uit voor KV Mechelen: "Veelzijdigheid en winnaarsmentaliteit"

14:45
De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan

De Rode Duivels bewaren er geen goede herinneringen aan: Dit is de scheidsrechter voor België - Kazachstan

11:30
1
Amateurclub schakelt Lokeren uit na echte thriller en heeft een absolute favoriet over wie het nu wil loten

Amateurclub schakelt Lokeren uit na echte thriller en heeft een absolute favoriet over wie het nu wil loten

14:15
2
🎥 Een own goal vanop 39 meter: ex-Anderlecht-jeugdproduct gaat pijnlijk en spectaculair in de fout

🎥 Een own goal vanop 39 meter: ex-Anderlecht-jeugdproduct gaat pijnlijk en spectaculair in de fout

14:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/09: Sobol - Salifou

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/09: Sobol - Salifou

12:30
Roméo Vermant verklapt zijn (ambitieus) target voor hij Club Brugge verlaat: "Dan ben ik misschien klaar"

Roméo Vermant verklapt zijn (ambitieus) target voor hij Club Brugge verlaat: "Dan ben ik misschien klaar"

13:30
2
Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam

Standard jaagt op linksback die eerder voor Club Brugge en Genk uitkwam

12:30
2
Marvin Ogunjimi kijkt met plezier terug naar wedstrijden tegen Kazachstan: "Hazard noemde me de koning van de avond"

Marvin Ogunjimi kijkt met plezier terug naar wedstrijden tegen Kazachstan: "Hazard noemde me de koning van de avond"

09:30
1
Sneuvelen er opnieuw enkele tweedeklassers? Deze wedstrijden staan zondag op het programma in de Croky Cup!

Sneuvelen er opnieuw enkele tweedeklassers? Deze wedstrijden staan zondag op het programma in de Croky Cup!

12:00
OHL wil ex-goalgetter terughalen naar Belgische competitie

OHL wil ex-goalgetter terughalen naar Belgische competitie

11:00
KV Mechelen is zo goed als rond met nog een transfer: powerhouse uit Duitsland komt middenveld versterken

KV Mechelen is zo goed als rond met nog een transfer: powerhouse uit Duitsland komt middenveld versterken

10:31
7
Dender duwt door: Na de aanstelling van een nieuwe coach haalt het ook een nieuwe verdediger in huis

Dender duwt door: Na de aanstelling van een nieuwe coach haalt het ook een nieuwe verdediger in huis

10:00
1
Ronaldo treft tweemaal raak, Engeland wint zonder glans: Dit gebeurde op de Europese velden op zaterdag

Ronaldo treft tweemaal raak, Engeland wint zonder glans: Dit gebeurde op de Europese velden op zaterdag

09:00
Racing Genk heeft akkoord gevonden, Zeqiri op weg naar de uitgang

Racing Genk heeft akkoord gevonden, Zeqiri op weg naar de uitgang

08:40
Antwerp vindt dan toch een akkoord: Nieuwe middenvelder op komst

Antwerp vindt dan toch een akkoord: Nieuwe middenvelder op komst

08:20
9
Quo vadis, Napoli? De Bruyne doet uitspraken over zoontje en Champions League: "Geloof niet alles wat in de pers staat"

Quo vadis, Napoli? De Bruyne doet uitspraken over zoontje en Champions League: "Geloof niet alles wat in de pers staat"

07:00
Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs

Jonathan Legear richt zich met fel betoog over Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken tot Europese topclubs

23:00
5
De Bruyne blijft ijzig koel over 'gedoe' bij België en kritiek op andere Rode Duivel: "Was hij minder goed? So be it"

De Bruyne blijft ijzig koel over 'gedoe' bij België en kritiek op andere Rode Duivel: "Was hij minder goed? So be it"

21:40
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Godts - Botaka - Lammens - Onana - Skoras

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/09: Godts - Botaka - Lammens - Onana - Skoras

22:45
Redouane Halhal is nog altijd van KV Mechelen en niet van het Italiaanse Pisa: wat maakt hem nu al zo goed?

Redouane Halhal is nog altijd van KV Mechelen en niet van het Italiaanse Pisa: wat maakt hem nu al zo goed?

06:30
6
Bondscoach Kazachstan verstuurt stevig signaal richting Rode Duivels en doet uit de doeken hoe hij hen wil verrassen

Bondscoach Kazachstan verstuurt stevig signaal richting Rode Duivels en doet uit de doeken hoe hij hen wil verrassen

21:20
Boskamp zegt wie Rudi Garcia zeker moet opstellen en spreekt zich uit over het probleem in de spits bij de Rode Duivels

Boskamp zegt wie Rudi Garcia zeker moet opstellen en spreekt zich uit over het probleem in de spits bij de Rode Duivels

22:30
'Besiktas toont interesse in groot Belgisch talent'

'Besiktas toont interesse in groot Belgisch talent'

22:45
Nu is het bij de Rode Duivels duidelijk: dit is de reden achter de vorige verrassende keuzes van bondscoach Rudi Garcia

Nu is het bij de Rode Duivels duidelijk: dit is de reden achter de vorige verrassende keuzes van bondscoach Rudi Garcia

20:30
2
Lierse-voorzitter zet druk: "Het is gewoon een must"

Lierse-voorzitter zet druk: "Het is gewoon een must"

22:25
Niet alle Challenger Pro League-teams redden hun vel tegen amateurploegen: zo verging het RWDM, Beveren & co in de beker

Niet alle Challenger Pro League-teams redden hun vel tegen amateurploegen: zo verging het RWDM, Beveren & co in de beker

22:00
De Bruyne laat zich uit over Anderlecht en 'Napoli-Belgen' Lukaku en Mertens: "Romelu werkt aan zichzelf in België"

De Bruyne laat zich uit over Anderlecht en 'Napoli-Belgen' Lukaku en Mertens: "Romelu werkt aan zichzelf in België"

19:00
Rudi Garcia knipoogt richting verschillende nieuwkomers bij Rode Duivels tegen Kazachstan

Rudi Garcia knipoogt richting verschillende nieuwkomers bij Rode Duivels tegen Kazachstan

18:30
Geen wittebroodsweken na vertrek bij RSC Anderlecht: Kasper Dolberg krijgt te maken met harde kritiek

Geen wittebroodsweken na vertrek bij RSC Anderlecht: Kasper Dolberg krijgt te maken met harde kritiek

21:00
4
'Goed nieuws voor Senne Lammens: niet hij maar andere keeper op weg naar Turkije en zo heeft hij concurrent minder'

'Goed nieuws voor Senne Lammens: niet hij maar andere keeper op weg naar Turkije en zo heeft hij concurrent minder'

19:30
Transferdomper voor STVV: Truienaars grijpen naast CPL-aanvaller

Transferdomper voor STVV: Truienaars grijpen naast CPL-aanvaller

20:45
Union SG heeft ervaren speler gevonden voor U23: ex-speler van KAA Gent nu in loondienst bij Belgische landskampioen

Union SG heeft ervaren speler gevonden voor U23: ex-speler van KAA Gent nu in loondienst bij Belgische landskampioen

20:00

