Turkse club informeert naar Yannick Carrasco, maar schrikt van diens vorstelijk salaris

Yannick Carrasco is bezig aan zijn derde seizoen in de Saudi Pro League. Toch zijn er de voorbije weken hier en daar geruchten gelanceerd over een mogelijke terugkeer naar Europa. Ook het Turkse Besiktas toonde interesse.

De carrière van Yannick Carrasco blijft een opmerkelijk parcours. Van de jeugd van Racing Genk naar die van AS Monaco, daarna volgden Atletico Madrid, een Chinees avontuur, een terugkeer naar Spanje om dan opnieuw poen te pakken in Saudi-Arabië.

Daar zit hij nu al iets meer dan twee jaar. Bij Al-Shabab scoorde hij voorlopig veertien keer in iets minder dan vijftig wedstrijden. Zo ook afgelopen weekend in de competitieopener tegen Al-Khaleej, een partij die Carrasco en zijn ploeggenoten wel verloren met 1-4.

Ondertussen is de 78-voudig international 32-jaar en als hij ooit nog wil terugkeren naar de Europese velden, lijkt hij niet te lang meer te moeten wachten. Er was even sprake van een nieuwe terugkeer naar Atletico, maar dat bleek uiteindelijk niet bijster concreet.

Besiktas afgeschrikt door salaris

Volgens transferwatcher Sacha Tavolieri toonde ook het Turkse Besiktas interesse in Carrasco. Zij informeerden naar de mogelijkheden om onze landgenoot over te nemen. Maar de Turken werden uiteindelijk afgeschrikt door het riante salaris dat Carrasco opstrijkt bij Al-Shabab.

En dus zit de man die ooit scoorde in de Champions League-finale voorlopig nog steeds in Saudi-Arabië. Volgend weekend spelen ze tegen Al-Hazem en gaat Al-Shabab op zoek naar een eerste zege van het nieuwe seizoen.