Veel rivaliteit tussen de clubs, maar ook helpende handen in een van de grootste steden van ons land

L'Olympic Charleroi en Sporting Charleroi zijn historische rivalen, maar dat weerhoudt hen er niet van om respect te laten primeren in hun relaties. Dit heeft RCSC opnieuw bewezen door een gebaar te maken.

Het seizoen van Olympic Charleroi verloopt duidelijk niet zoals gepland voor de terugkeer van de Dogues in 1B. De Dogues hebben namelijk nog geen enkel punt behaald in vier Challenger Pro League-wedstrijden, na een tumultueuze zomer achter de schermen.

Problemen voor bekerwedstrijd Olympic Charleroi

Ook in de Beker van België ondervindt Olympic problemen. De club heeft aangekondigd dat het stadion van La Neuville niet op tijd klaar zal zijn voor de wedstrijd tussen de Dogues en RCS Brainois vanwege een leveringsvertraging, ondanks "de waardevolle hulp van de stad".

De oplossing kwam andermaal van de buren: Sporting Charleroi heeft ermee ingestemd om Olympic toe te staan gebruik te maken van hun faciliteiten en de Croky Cup-wedstrijd te spelen op Mambourg, om 16.00 uur. "We danken Sporting Charleroi voor hun flexibiliteit evenals de federale instanties", benadrukt Olympic Charleroi.

Late wijziging naar nieuw stadion

De last-minute wijziging heeft echter ook gevolgen voor RCSC, of eerder voor hun jeugdspelers. De Zebra Elites zouden oorspronkelijk op hetzelfde tijdstip en in hetzelfde stadion UR Namur ontmoeten.

"Hoewel deze vraag tot bepaalde logistieke en organisatorische nadelen leidt, heeft Sporting ingestemd met het omkeren van de stadions, na de benodigde garanties te hebben verkregen van de Federatie en de ACFF met betrekking tot de conformiteit van de installaties voor onze eigen wedstrijd. De wedstrijd tussen de Zebra Elites en Namur, gepland voor zondag 7 september, zal dus gespeeld worden in het stadion van La Neuville om 15.00 uur", legt Sporting uit.

