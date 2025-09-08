Anderlecht mag al anticiperen: deze speler verlaat in januari zo goed als zeker de club

Lazio kende een teleurstellende zomermercato en kijkt nu al naar de winter om versterking te vinden. De Romeinse club wil de hiaten in de kern opvangen en Maurizio Sarri extra opties bieden.

Volgens transferspecialist Matteo Moretto staat Anderlecht-verdediger Jan Carlo Simic hoog op het verlanglijstje. Lazio heeft deze zomer al concrete contacten gelegd en zelfs een eerste bod uitgebracht.

Simic, 20 jaar en ex-AC Milan, speelde vorig seizoen zijn eerste volledige campagne bij Anderlecht en heeft ook al Europese ervaring. Zijn contract in Brussel loopt tot 2029, wat hem een stevige waarde geeft.

Lazio wil nu al deal

Lazio ziet in hem een jonge, toekomstgerichte versterking. Galatasaray toonde eerder al serieuze interesse, maar Lazio lijkt nu de beste papieren te hebben om hem in januari binnen te halen.

Anderlecht zou een prijs van ongeveer 12 miljoen euro voor ogen hebben. Een detail dat meespeelt: AC Milan bezit nog 20% van een eventuele doorverkoop.

De komende weken wordt verwacht dat de gesprekken tussen beide clubs intensiever worden. Lazio wil de deal liefst zo snel mogelijk afronden om Simic in januari al te kunnen inlijven.