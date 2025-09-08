OFFICIEEL: Beerschot heeft ook nog een winger beet: 20-jarige geldt als groot talent

Beerschot heeft zich op de transfermarkt versterkt met de komst van Anas Haj Mohamed. De 20-jarige flankaanvaller komt over van het Italiaanse Parma Calcio en tekent op het Kiel een contract tot medio 2028.

Haj Mohamed geldt als een groot talent in het internationale voetbal. Hij doorliep de jeugdopleiding van Parma en verzamelde al ervaring in de Italiaanse competities.

Daarnaast maakte hij zijn debuut voor de Tunesische nationale ploeg op jonge leeftijd.

Met zijn snelheid, techniek en offensieve drang moet de jonge aanvaller extra creativiteit brengen in de aanvalslinie van Beerschot. Hij kijkt dan ook enorm uit naar zijn nieuwe uitdaging in Antwerpen.

“Ik ben trots om voor Beerschot te mogen spelen. Dit is voor mij een mooie kans om mezelf verder te ontwikkelen en belangrijk te zijn voor het team. De club heeft veel ambitie en ik wil daar mijn steentje aan bijdragen", zegt Haj Mohamed.

Sporting Director Murat Akin is tevreden met de aanwinst: “Anas is een jonge speler met veel potentieel. Hij combineert techniek en snelheid met een uitstekende mentaliteit. We geloven dat hij bij Beerschot kan doorgroeien en een belangrijke rol zal spelen in onze toekomst.”