OFFICIEEL: De kassa rinkelt alweer op de Bosuil: Antwerp lijkt sportief verzwakt, maar financieel sterker

Mahamadou Doumbia heeft Royal Antwerp FC verlaten en maakt de overstap naar het Saoedische Al-Ittihad Club. De 21-jarige Malinese middenvelder tekende een contract tot 2029 bij de club uit de Saudi Pro League.

Doumbia kwam twee jaar geleden naar de Bosuil en groeide uit tot een publiekslieveling. Zijn krachtige afstandsschoten en dynamische spel leverden hem 8 doelpunten en 3 assists in 54 wedstrijden voor Antwerp op.

De transferdeal behoort tot de grootste van Antwerp de laatste jaren. Het basisbedrag van de transfer ligt naar verluidt tussen de 19 en 25 miljoen euro, afhankelijk van de bonussen.

Doumbia onderging zijn medische keuring in Parijs en reisde daarna door naar Jeddah, waar hij zijn vijfjarige contract bij Al-Ittihad ondertekende.

Zijn vertrek komt kort na dat van doelman Senne Lammens, die voor 20 miljoen euro naar Manchester United vertrok. Met de verkoop van Doumbia haalt Antwerp opnieuw een aanzienlijk bedrag binnen. In totaal zal het toch naar de 50 miljoen toe gaan.

Sportief lijkt Antwerp wel verzwakt uit de transferperiode te komen met het vertrek van Balikwisha, Lammens en nu ook Doumbia. Maar de financiën zijn wel op peil gebracht. Antwerp wil een sterke basis om van daaruit weer verder te groeien.