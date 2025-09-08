OFFICIEEL: OH Leuven haalt op het nippertje nog een oude bekende binnen

Oud-Heverlee Leuven heeft zijn aanval een flinke boost gegeven. Sory Kaba (30) keert officieel terug naar de club waar hij vier jaar geleden twaalf doelpunten maakte.

De 1m91 lange Guineeër tekende voor één seizoen, met een optie op een extra jaar, nadat Las Palmas eerder deze week het contract met de spits had beëindigd.

De transfer van Kaba betekent dat OHL eindelijk beschikt over de grote spits die David Hubert al weken wilde om de snelle Traoré (18) maximaal te laten renderen. Kaba moet het centrum versterken en doelpunten garanderen in de Jupiler Pro League.

OHL kende een moeizame start van het seizoen, maar herstelde zich met zeges tegen Dender en Standard. Het team staat nu tiende en verlaat de gevarenzone, maar wil de goede lijn verderzetten door extra kwaliteit aan de kern toe te voegen.

Ideale maat voor Traoré

Eerder deze week haalde OHL ook Henok Teklab van Union binnen. De flankaanvaller moet zorgen voor meer dynamiek en creativiteit op de vleugels, waardoor de Leuvenaars hun aanval diverser en gevaarlijker maken.

Kaba speelde in 2021-2022 al op huurbasis bij OHL en liet toen een sterke indruk achter met 12 goals in 29 wedstrijden. Zijn terugkeer wordt dan ook met veel enthousiasme onthaald door spelers, staf en supporters.

Met de officiële bevestiging van de transfer is de aanval van OHL compleeter dan ooit. Het duo Kaba-Traoré biedt Hubert nieuwe tactische mogelijkheden en verhoogt de kansen van de club om stevig mee te draaien in de middenmoot van de competitie.