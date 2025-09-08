OFFICIEEL: Straf! 74-voudig international komt Beerschot versterken die ook al aan trainersschap denkt

OFFICIEEL: Straf! 74-voudig international komt Beerschot versterken die ook al aan trainersschap denkt
Op de laatste dag van de transferperiode haalde Beerschot nog een grote naam binnen. De Japanse aanvallende middenvelder Genki Haraguchi tekende een contract voor één seizoen, met een optie voor een extra jaar, op het Kiel.

Haraguchi brengt een indrukwekkende ervaring mee. In zijn carrière speelde hij maar liefst 607 profwedstrijden, waaronder 74 interlands voor Japan. In Duitsland is hij goed bekend, met 173 Bundesliga-wedstrijden voor clubs als Stuttgart, Union Berlin, Hannover, Hertha Berlijn en Düsseldorf tussen 2014 en 2023.

Vorig seizoen keerde hij terug naar Japan, waar hij opnieuw bij Urawa Reds aan de slag ging. Toch lonkte Europa, want Haraguchi heeft de ambitie om na zijn spelerscarrière ook een trainerscarrière op te bouwen in Europa.

“Ik ben blij om terug in Europa te zijn en kijk er enorm naar uit om de eerste wedstrijden voor Beerschot te spelen,” reageerde de 32-jarige middenvelder enthousiast. “Ik hoop hier, in de herfst van mijn spelerscarrière, nog belangrijk te kunnen zijn voor de ploeg.”

Trainerscarrière

Haraguchi ziet zijn komst ook als een kans om te leren voor later. “Deze club bruist van energie en dit zal mij veel bijbrengen om mijn toekomstige trainerscarrière te optimaliseren. Laten we er samen iets moois van maken.”

Ook Beerschots Sporting Director Murat Akin is tevreden over de transfer: “Haraguchi is een grote naam in het Japanse voetbal. Met 76 doelpunten en 79 assists is hij een middenvelder die de weg naar de goal goed weet te vinden. We zijn ervan overtuigd dat hij een belangrijke meerwaarde kan zijn voor ons team.”

