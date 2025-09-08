OFFICIEEL: Westerlo heeft beet en stelt nieuwe middenvelder voor

KVC Westerlo versterkt zich met de 20-jarige Reda Laalaoui van FUS Rabat. De Marokkaanse U20-international tekent tot 2029.

KVC Westerlo haalt graag jonge talenten binnen, dat werd maandag nog maar eens duidelijk. Op deadline day haalden de Kemphanen nog versterking binnen.

Er komt extra kwaliteit bij op het middenveld in de Kempen. Westerlo kondigde de komst van Reda Laalaoui aan, een 20-jarige centrale middenvelder.

Westerlo kondigt komst van nieuwe middenvelder aan

Hij maakt de overstap van FUS Rabat, uit Marokko. Laalaoui tekende een contract in 't Kuipje tot aan het einde van 2029. Hij zal het rugnummer 12 dragen.

Over een transfersom is niets bekend. De middenvelder is ook international bij de U20 van Marokko, waar hij mee naar het WK U20 trekt. Dat gaat door van 27 september tot en met 19 oktober.

Op die manier doet hij nog wat internationale ervaring op, al zal Westerlo wel even geen beroep kunnen doen op zijn nieuwe aanwinst. Bij zijn oude club speelde hij 54 wedstrijden waarin hij vijf keer kon scoren en drie assists gaf.