Raskin blinkt uit bij Rode Duivels, maar zit wel in een héél moeilijke situatie: "Ik wil dit oplossen"

Nicolas Raskin beleefde zondag een onvergetelijke avond met de Rode Duivels. De middenvelder stond in de basis, speelde een sterke wedstrijd en maakte bovendien zijn allereerste doelpunt voor de nationale ploeg.

Het gebeurde in een stadion waar hij normaal geen applaus krijgt: het Lotto Park. Toch kreeg Raskin er een warm onthaal na zijn prestatie tegen Kazachstan. “Het was niet mijn moeilijkste goal”, glimlachte hij. “Ik wist dat Jérémy vaak naar de tweede paal voorzet, dus ik dacht: waarom niet? Ik hoefde de bal alleen maar binnen te tikken.”

Dat het een simpele intikker was, maakt het moment niet minder bijzonder. “Het blijft een belangrijk doelpunt, zeker met mijn familie op de tribune. Natuurlijk had ik nooit verwacht om hier toegejuicht te worden (lacht). Het deed echt deugd. In november hoop ik hetzelfde te doen in Sclessin, maar we zullen zien.”



Lees ook... Thibaut Courtois verrast: doelman heeft grote plannen naast het veld

Toch hangt er een schaduw boven zijn glimlach. Bij Rangers is Raskin in onmin geraakt met coach en bestuur. Hij zat niet in de selectie voor de Old Firm en hoopte op een transfer, maar die kwam er niet. “Mijn situatie bij de club is ingewikkeld”, gaf hij eerlijk toe. “Ik zal terugkeren, hard werken en proberen opnieuw speeltijd af te dwingen. Maar het hangt niet alleen van mij af. Ik weet dat dit een belangrijk jaar is, en ik wil absoluut deel blijven uitmaken van deze campagne met België.”

Transfer is uitgesloten

De voormalige aanvoerder van Standard straalde op het veld, maar toonde zich aangeslagen toen het over Rangers ging. Zijn gezicht lichtte echter weer op toen hij sprak over de nationale ploeg. “Dat is echt een verademing. Omdat ik de vorige keer niet kon spelen, is het fantastisch om hier weer het vertrouwen van de bondscoach te krijgen. Daarom wilde ik zo graag iets terugdoen.”

Ondanks zijn moeilijke clubseizoen weigert Raskin de hoop op te geven. “Voetbal is nu eenmaal pieken en dalen. Ik hou enorm van Rangers, ik heb er mooie momenten beleefd en een sterke band met de fans. Ik probeer altijd het maximale te geven. Een transfer? Nee, dat is uitgesloten. Ik wil dit blijven oplossen bij de club”, besloot de Rode Duivel.