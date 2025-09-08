RWDM Brussels lijkt in ander multiclubnetwerk terecht te gaan komen: Textor is aan het onderhandelen

John Textor werkt achter de schermen aan een terugkoop van Botafogo. De Amerikaan wil de club opnieuw onder controle krijgen na zijn problemen bij Lyon en zijn vertrek uit Eagle Football.

Volgens Braziliaanse media onderhandelt Textor daarvoor met Evangelos Marinakis, de Griekse eigenaar van onder meer Nottingham Forest en Olympiacos. Er zou een investering van om en bij de 100 miljoen euro nodig zijn.

Als de deal doorgaat, betekent dat ook iets voor RWDM. De Brusselse club, momenteel in handen van Textor via Eagle Football, zou dan mee verschuiven in het multiclubnetwerk van Marinakis.

Toekomst RWDM onduidelijk

Die structuur herbergt nu al clubs als Nottingham Forest, Olympiacos en Rio Ave. RWDM zou dus in een nieuw netwerk terechtkomen, met mogelijk andere accenten in beleid en transfers.

Voor de Brusselaars kan dat zowel kansen als risico’s bieden. Nieuwe financiële slagkracht en een breder netwerk zijn positief, maar tegelijk dreigt onzekerheid over sportieve prioriteiten.

Alles hangt af van de afloop van de onderhandelingen. Als de deal rondkomt, krijgt RWDM een nieuwe plaats in de internationale voetbalpuzzel van Marinakis. Zo niet, blijft de toekomst van de club onder Textor voorlopig onduidelijk.