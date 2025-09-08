Standard blijft met lege handen achter: na Bocat nu ook probleem tijdens medische testen

Het was maandag opvallend rustig op Sclessin. Waar de afgelopen jaren pizza's en stress tot diep in de avond hoorden bij Standard, viel de activiteit dit keer al vroeg stil. Twee dossiers die nog openstonden, raakten niet rond.

Eric Junior Bocat, de Franse linksback van Stoke City, stond op het punt om naar Standard te komen. De ex-Mouscron en STVV-speler verloor dit seizoen zijn basisplaats in Engeland door de komst van veteraan Aaron Cresswell.

Bocat zelf stond te trappelen. Hij had een akkoord met de Rouches en was bereid zijn salaris bijna te halveren. Standard bood een huurdeal met aankoopoptie aan, maar Stoke zei maandag resoluut nee: te weinig tijd om een vervanger te regelen.

Voor de verdediger een flinke teleurstelling, ondanks een persoonlijk gesprek met zijn coach. Standard laat de piste niet volledig los en kan in de wintermercato een nieuwe poging doen.

Mogelijk operatie voor Oezbeekse verdediger

Ook de komst van de Oezbeek Mukhammadrasul Abdumazhidov leek dichtbij. De 21-jarige centrale verdediger arriveerde maandagochtend in België voor zijn medische keuring, nadat een akkoord met zijn club Pakhtakor was bereikt.

Helaas stuitte het dossier op een medisch probleem. Een mogelijk operatiegevaar deed de medische staf negatief adviseren, waarna de clubleiding het dossier afblies. Zo bleef het deadline-day drama in Luik beperkt tot frustratie en gemiste kansen.