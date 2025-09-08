Vijf gouden stoelen tussen de twee dug outs: Belgische profclub geeft fans kans op unieke ervaring

In het kader van de samenwerking met Golden Palace News, zal RWDM Brussels... gouden stoelen installeren tussen de twee dug-outs. Een nieuwe innovatie in de fanbeleving.

Als de nieuwe regelgeving Belgische clubs verbiedt om merken van sportweddenschapswebsites op hun shirt te tonen, hebben de meeste een manier gevonden om de regel te omzeilen.

Overal hebben deze sites een 'bijafdeling' opgericht, vaak een site met sportinformatie of resultaten, en het zijn deze entiteiten die nu de clubs sponsoren. Denk bijvoorbeeld aan Napoleon Score, betFIRST.sport, Circus Daily of Golden Palace News.

De laatstgenoemden, partners van RWDM Brussels, hebben een unieke ervaring gelanceerd. Vijf gouden stoelen, bedoeld voor VIP's, zullen worden geplaatst op een glazen platform tussen de twee dug-outs, zo kondigde de club uit Molenbeek aan in een verklaring op maandag.

Gouden stoelen bij RWDM!

Bij elke thuiswedstrijd zal een supporter de kans krijgen om deze VIP-ervaring te beleven en vier gasten uit te nodigen. "Comfort, champagne, eten en drinken all-inclusive en onvergetelijke herinneringen wachten op u", aldus de verklaring. Om een kans te wagen, hoeft u zich alleen maar te abonneren op de nieuwsbrief van RWDM Brussels en te klikken op de ontvangen link voorafgaand aan elke wedstrijd in het Edmond Machtens-stadion.

"Het bieden van deze onderdompeling in het hart van de wedstrijd, dicht bij de emoties van het veld, is een manier om de echte fans te belonen, terwijl we innoveren in de fanbeleving. Met de Golden Seats maken we voetbal nog levendiger", verklaarde Diane Magne, communicatiemanager van de Golden Palace-groep.

De innovatie in de fanervaring houdt nooit op, en RWDM Brussels bewijst dat opnieuw. Het blijft nog te bezien of deze Golden Seats, hoe spectaculair ze ook zijn, niet een beetje over de top zijn.