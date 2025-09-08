Wat wou Marc Coucke eigenlijk vertellen voor hij in snelheid gepakt werd door Vandenhaute? Komt nog op tafel

Wouter Vandenhaute is geen voorzitter meer van Anderlecht. De raad van bestuur nam zijn ontslag vrijdag unaniem aan, zonder opvolger aan te duiden. Voorlopig rapporteert de directie, onder leiding van sportief CEO Tim Borguet, rechtstreeks aan het bestuur.

In een communiqué stelde de club dat men “vastberaden blijft om aan de toekomst te bouwen”, maar hoe dat concreet moet gebeuren, bleef onduidelijk. De grootste vraag blijft wat Marc Coucke vorige week maandag eigenlijk had willen vertellen.

Een uur voor de match tegen Union kondigde hij “extra duiding” aan over zijn engagement, maar door het onverwachte ontslag van Vandenhaute en het hevige supportersprotest kwam het daar nooit van. Coucke reageerde uiteindelijk met een haastig opgenomen videoboodschap waarin hij enkel bevestigde dat hij het ontslag steunde.

Die onduidelijkheid leidt tot speculatie. Wat als Anderlecht had gewonnen van Union? En wat als Vandenhaute zich gedeisd had gehouden? Volgens insiders was Coucke volgens HUMO van plan in te gaan op de Europese uitschakeling tegen AEK Athene. Het missen van Europees voetbal betekent immers een forse financiële tegenvaller.

Buitenlandse investeerder

Een financieel expert stelt dat Anderlecht sowieso Europese inkomsten had ingeschreven in het budget. Nu dat geld wegvalt, dreigt opnieuw een tekort. Coucke zelf zou niet meer willen of kunnen bijpassen, en Vandenhaute had geen financiële marge meer. Ook Mauvavie-vennoot Geert Duyck toonde geen interesse om bij te springen.

Dat maakt de zoektocht naar nieuwe investeerders plots weer actueel. Mogelijk kijkt Anderlecht, net als Club Brugge met Orkila Capital, naar buitenlandse geldschieters of fondsen. Het Midden-Oosten of andere internationale bronnen lijken daarbij de meest logische pistes.

De vraag is nu of dat de “tweetrapsraket” is waar Coucke op doelde: eerst het ontslag van Vandenhaute, daarna de opening naar nieuwe investeerders. Voorlopig blijft hij daarover stil, maar volgens insiders komt dat verhaal onvermijdelijk alsnog op tafel.