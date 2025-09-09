België - Liechtenstein straks op Sclessin? Burgemeester van Luik komt met duidelijke boodschap

België - Liechtenstein straks op Sclessin? Burgemeester van Luik komt met duidelijke boodschap
Foto: © photonews

De Rode Duivels spelen tegen Liechtenstein op Sclessin, al zijn er nog vraagtekens rond. De burgemeester van Luik, Willy Demeyer, is nu wel optimistisch: Sclessin zou in staat moeten zijn om de fans te ontvangen.

Bij de verplaatsing naar Liechtenstein had het gastland niet veel keus: met zijn 160 vierkante kilometers tussen de bergen bleek het Rheinpark Stadion al snel de beste optie.

De terugwedstrijd in België belooft meer spanning. Om tegemoet te komen aan de wens om zijn publiek buiten het Koning Boudewijnstadion te ontmoeten, heeft de bond verschillende opties geopend. Naast de wedstrijd tegen Kazachstan in het Lotto Park op zondag moet België tegen Liechtenstein in Sclessin spelen.

Maar de burgemeester van Luik, Willy Demeyer, zorgde al snel voor een minder leuke sfeer na de officiële aankondiging, waarbij hij betreurde dat de Belgische voetbalbond zich gedroeg alsof alles al in kannen en kruiken was. "Onze prioriteit is om de strijd aan te gaan tegen drugsverslaving, niet om voetbalwedstrijden te beveiligen", benadrukte hij destijds in SudInfo.

De gesprekken vorderen

Kortom, het was vooral het financiële aspect dat blokkeerde. Demeyer zag de wedstrijd in Sclessin alleen zitten als er versterkingen van de federale politiereserve werden gestuurd, op kosten van de staat, zonder dat dit de stad Luik iets zou kosten.

De toon is nu optimistischer: "Er worden gesprekken gevoerd, ik ben eerder optimistisch", vertelde de burgemeester aan La Dernière Heure. Kort maar krachtig. Het dossier zou dus snel opgelost kunnen worden... en het is hoog tijd: de ticketverkoop is al begonnen.

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 6
Georgië Georgië 3-0 Bulgarije Bulgarije
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Litouwen Litouwen 2-3 Nederland Nederland
België België 6-0 Kazachstan Kazachstan
Luxemburg Luxemburg 0-1 Slovakije Slovakije
Turkije Turkije 0-6 Spanje Spanje
Polen Polen 3-1 Finland Finland
Duitsland Duitsland 3-1 Noord-Ierland Noord-Ierland
Israël Israël 4-5 Italië Italië
Kroatië Kroatië 4-0 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 2-0 Zweden Zweden
Zwitserland Zwitserland 3-0 Slovenië Slovenië
Gibraltar Gibraltar 0-1 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-2 Schotland Schotland
Griekenland Griekenland 0-3 Denemarken Denemarken
Armenië Armenië 2-1 Ierland Ierland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-1 Oekraïne Oekraïne
Noorwegen Noorwegen 6-0 Moldavië Moldavië
Frankrijk Frankrijk 1-1 IJsland IJsland
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 1-1 Oostenrijk Oostenrijk
Cyprus Cyprus 1-2 Roemenië Roemenië
Hongarije Hongarije 1-1 Portugal Portugal
Servië Servië 0-3 Engeland Engeland
Albanië Albanië 1-0 Letland Letland

