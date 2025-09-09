Foket, Ashimeru, Flips, Rits... Anderlecht krijgt ze om deze redenen aan de straatstenen niet kwijt

Anderlecht zit met een aantal spelers die dit seizoen waarschijnlijk niet meer zullen spelen, maar ook geen zin hebben om te vertrekken. Ergens valt dat te begrijpen, want de voorstellen die ze kregen kwamen zelfs niet in de buurt van wat ze bij Anderlecht verdienen.

Veel supporters zullen natuurlijk zeggen dat het een schande is dat ze voor het geld blijven zitten, maar zou u een andere job nemen als u de helft van uw loon moet inleveren? Het is een situatie die ze bij Anderlecht zelf gecreëerd hebben door de verkeerde profielen aan te trekken. Of hen een te lang contract te geven.

NAC kon bijlange niet voldoen aan de looneisen van Rits

Neem nu Alexis Flips. De Fransman ligt al twee jaar onder contract bij Anderlecht, maar speelde er amper. En hij heeft nog een dik contract tot 2028. Thomas Foket en Majeed Ashimeru liggen dan weer vast tot 2027. Die laatste kreeg vorig jaar nog een contractverbetering.

Mats Rits - voor wie NAC wel degelijk belangstelling had - zijn contract loopt tot het einde van het seizoen. In Nederland zou hij een habbekrats gaan verdienen in vergelijking met bij paars-wit. Op zijn 32ste is hij niet van plan om zoveel in te leveren. Zeker niet als hij daarna met een andere club moet gaan onderhandelen, waar hij sowieso zijn loon moet laten zakken.

Jesper Fredberg heeft ook boter op het hoofd

Olivier Renard probeerde hen wel allemaal te slijten, maar zat vast aan de voorwaarden die zijn voorgangers aan die jongens gegeven hebben. Het is dus echt niet allemaal de schuld van Renard. Jesper Fredberg heeft evenveel boter op het hoofd gezien de contracten die hij uitdeelde.

In een kern met 35 spelers gaan de vier niet meer aan de bak komen. Ze zullen hun conditie moeten onderhouden op Neerpede zonder matchen te spelen. Hier en daar eens een oefenmatch die Anderlecht zal organiseren om hen toch wat matchritme te geven. Maar zelfs bij de RSCA Futures mag er maar eentje mee doen.

Die hebben nog geen 'designated player' - iemand die ouder dan 23 is - en één van de vier kan daar misschien wel voor inspringen. De andere drie zullen gewoon doorbetaald moeten worden of Anderlecht moet ergens een oplossing vinden die uit de lucht komt vallen. Maar aan de huidige contractvoorwaarden wordt dat dus enorm moeilijk.