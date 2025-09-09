Hein Vanhaezebrouck blijft zich vragen stellen bij de Rode Duivels

De Rode Duivels sloten hun interlandbreak af met 12 goals en nul tegendoelpunten, maar Hein Vanhaezebrouck blijft kritisch. Vooral over de defensie heeft hij nog steeds zijn twijfels.

De Rode Duivels konden met een goed gevoel hun interlandbreak afsluiten. Ze wonnen eerst met 0-6 op verplaatsing tegen Liechtenstein en nadien met 6-0 van Kazachstan, in het Lotto Park.

12 doelpunten gemaakt zonder er één te slikken. Op alle vlakken liep het goed dus, en nagenoeg iedereen in de kern zal wel vertrouwen hebben opgedaan. 

Hein Vanhaezebrouck stelt zich vragen bij de verdediging

Toch stelt Hein Vanhaezebrouck zich nog vragen. Dan vooral omdat dit twee wedstrijden tegen mindere tegenstanders waren. De verdediging was altijd al een pijnpunt, en na deze twee interlands zijn we niet zoveel wijzer geworden. België viel toch steeds aan.

"Kan deze defensie ook in de moeilijkere matchen de nul houden? Dat wordt toch de vraag de komende matchen, na de goals die we pakten tegen Noord-Macedonië en Wales. En op het WK zal de tegenstand nog beter zijn", opent de voormalige coach bij Het Nieuwsblad.

"Offensief kunnen we veel ploegen in de problemen brengen, al zullen we in de toekomst zelden zo dominant kunnen zijn als tegen Liechtenstein en Kazachstan. Laat ons niet vergeten hoe groot de lof was voor Tedesco in zijn beginperiode, nadat er gewonnen werd op Duitsland en er met 5-0 gewonnen werd van Estland en Azerbeidzjan."

"De Bruyne amuseerde zich ook. Tot de bondscoach rare dingen begon te doen op het EK. Laat ons hopen dat de Rode Duivels dit nu kunnen doortrekken en vermijden dat het gevoel weer omslaat", besluit hij.

